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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240513/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-تشوغوييف-1088784158.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف
سبوتنيك عربي
أفاد المنسق العمل السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كلوجينو- باشكيروفكا،... 13.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-13T05:24+0000
2024-05-13T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر ليبيديف أن "الاستهداف الروسي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 200 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين وصلوا إلى المنطقة بهدف الانتشار في المناطق الدفاعية في المقاطعة".ووفقًا لليبيديف، يتم استخدام منطقة تشوغويف في مقاطعة خاركوف، لتزويد القوات المتناوبة المتجهة إلى بلدتي ليبتسي وفولتشانس على محور إيزيوم، وكذلك لتجديد الوحدات الأوكرانية "الهجومية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html
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روسيا

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف

05:24 GMT 13.05.2024 (تم التحديث: 06:16 GMT 13.05.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفاد المنسق العمل السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كلوجينو- باشكيروفكا، بالقرب من مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف.
وذكر ليبيديف أن "الاستهداف الروسي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 200 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين وصلوا إلى المنطقة بهدف الانتشار في المناطق الدفاعية في المقاطعة".
ووفقًا لليبيديف، يتم استخدام منطقة تشوغويف في مقاطعة خاركوف، لتزويد القوات المتناوبة المتجهة إلى بلدتي ليبتسي وفولتشانس على محور إيزيوم، وكذلك لتجديد الوحدات الأوكرانية "الهجومية".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ليبيديف: القوات الروسية تدمر أكثر من 80 قطعة من معدات القوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد
17 يونيو 2023, 05:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:32 GMT
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