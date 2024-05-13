https://sputnikarabic.ae/20240513/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تحيد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-في-تشوغوييف-1088784158.html

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تحيد مئات الجنود الأوكرانيين في تشوغويف

سبوتنيك عربي

أفاد المنسق العمل السري في مدينة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية استهدفت تجمعا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كلوجينو- باشكيروفكا،... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T05:24+0000

2024-05-13T05:24+0000

2024-05-13T06:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكر ليبيديف أن "الاستهداف الروسي أسفر عن مقتل وإصابة نحو 200 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين وصلوا إلى المنطقة بهدف الانتشار في المناطق الدفاعية في المقاطعة".ووفقًا لليبيديف، يتم استخدام منطقة تشوغويف في مقاطعة خاركوف، لتزويد القوات المتناوبة المتجهة إلى بلدتي ليبتسي وفولتشانس على محور إيزيوم، وكذلك لتجديد الوحدات الأوكرانية "الهجومية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230617/ليبيديف-القوات-الروسية-تدمر-أكثر-من-80-قطعة-من-معدات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-يوم-واحد-1078202606.html

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