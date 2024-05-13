https://sputnikarabic.ae/20240513/وزير-الخارجية-اللبناني-الأسبق-لـسبوتنيك--لا-يمكن-إيقاف-مخطط-نتنياهو-سوى-بـأعجوبة-أميركية-1088790393.html

وزير الخارجية اللبناني الأسبق لـ"سبوتنيك": لا يمكن إيقاف مخطط نتنياهو سوى بـ"أعجوبة أميركية"

وزير الخارجية اللبناني الأسبق لـ"سبوتنيك": لا يمكن إيقاف مخطط نتنياهو سوى بـ"أعجوبة أميركية"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، فارس بويز، أنّ "لبنان ليس بمنأى عن توسع الحرب وخصوصًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقوم بحرب تخريبية تحميه من... 13.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-13T10:09+0000

2024-05-13T10:09+0000

2024-05-13T10:11+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_327dba296d50ea2ffb2822fb0cecddea.jpg

ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ " نتنياهو يهدف من هذه الحرب ليس فقط القضاء على حركة حماس"، وإنما إلغاء القضية الفلسطينية وإفراغ غزة من سكانها، وهو بالتالي يريد تنفيذ هذا المشروع من خلال توسيع إطار الحرب لتشمل الضفة الغربية ولبنان وإيران".وكشف بويز أنّ "دور الجالية اليهودية المتواجدة والمؤثرة في النظام في إيران ودور الجالية الإيرانية اليهودية المتواجدة في إسرائيل إلى جانب نتنياهو هما العاملان الأساسيّان في منع توسّع الحرب بشكل يبقي إيران بعيدة عن الموضوع"، على حد قوله.وأضاف أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لديها هدفين من رفضها الحرب، الأول هو تفادي انخراطها في حرب كبرى في الأقليم، والثاني عدم توسّع الحرب نحو الخليج العربي وإقفال طرق النقل الدولية وتعرّض مصالحهم النفطية للخطر".وتطرّق بويز إلى الدور الفرنسي والورقة الفرنسيّة المقدّمة إلى لبنان، معتبراً أنّ "باريس ومنذ زمن بعيد فقدت سلطتها الدولية واصطفت نهائياً وراء الولايات المتحدة ومن لا يملك القدرة العسكرية والاقتصادية فهو لا يملك القدرة السياسية".كما تحدّث بويز عن الملف الرئاسي، مشيراً إلى أنّه "يجب على القوى السياسية أن يدركوا أهمية الحوار ومن المستحيل أن ينتخب رئيس تحدي، ورئيس التحدي لن يحكم وأي مرشح معادي لمحور "المقاومة" لن يتمكن من إعادة توحيد البلاد".واعتبر أنّ "الخماسية تعاني من مشاكل داخلية وحتى هذه الساعة أنجزت فقط خارطة طريق عامّة حيال الملف اللبناني".

https://sputnikarabic.ae/20240513/نتنياهو-نناقش-نفي-قادة-حماس-والأمر-يعتمد-على-استسلام-الحركة-1088788867.html

https://sputnikarabic.ae/20240513/حزب-الله-يعلن-استهداف-كتيبة-المدفعية-الإسرائيلية-403-وإيقاع-قتلى-في-صفوف-ضباطها--1088788529.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة