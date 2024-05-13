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وفاة أول إنسان يخضع لزراعة كلية خنزير بعد أسابيع من العملية
وفاة أول إنسان يخضع لزراعة كلية خنزير بعد أسابيع من العملية
سبوتنيك عربي
توفي ريك سليمان، وهو رجل يبلغ من العمر 62 عاما من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد وقت قصير من الإعلان عن أنه أصبح أول شخص في العالم يخضع لعملية زرع كلية خنزير. 13.05.2024, سبوتنيك عربي
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ولم تكن عملية الزرع المعنية كلية خنزير عادية، بل كانت عضوا معدلا وراثيا تمت إزالة العديد من جينات الخنازير منه، وإدخال العديد من الجينات البشرية إليه، لضمان التوافق مع الجهاز المناعي للشخص المضيف.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مستشفى ماساتشوستس العام، حيث أجريت العملية في شهر مارس/ آذار الماضي، قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن وفاة سليمان كانت بسبب عملية الزرع، ولم يتم الكشف عن أي مؤشر آخر عن سبب الوفاة.وقال المستشفى في بيان: "سيُنظر إلى ريك سليمان إلى الأبد على أنه منارة الأمل لعدد لا يحصى من مرضى زراعة الأعضاء في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للغاية لثقته واستعداده للنهوض بمجال زراعة الأعضاء، ونقدم تعازينا لعائلة سليمان وأحبائه".وقبل وفاته، كان ريك سليمان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم.وفي عام 2018، أجرى عملية زرع كلية بشرية، والتي للأسف بدأت تظهر عليها علامات الفشل في عام 2023، ما استلزم عملية زرع أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240427/نجاح-ثاني-عملية-زرع-كلية-خنزير-معدلة-في-شخص-يناهز-54-عاما-1088341888.html
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الصحة, منوعات, علوم, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, الأخبار

وفاة أول إنسان يخضع لزراعة كلية خنزير بعد أسابيع من العملية

13:18 GMT 13.05.2024
© Photo / unsplash/Laura Andersonخنزير يأكل الأعلاف داخل مدجنة
خنزير يأكل الأعلاف داخل مدجنة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
خنزير يأكل الأعلاف داخل مدجنة
© Photo / unsplash/Laura Anderson
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توفي ريك سليمان، وهو رجل يبلغ من العمر 62 عاما من ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد وقت قصير من الإعلان عن أنه أصبح أول شخص في العالم يخضع لعملية زرع كلية خنزير.
ولم تكن عملية الزرع المعنية كلية خنزير عادية، بل كانت عضوا معدلا وراثيا تمت إزالة العديد من جينات الخنازير منه، وإدخال العديد من الجينات البشرية إليه، لضمان التوافق مع الجهاز المناعي للشخص المضيف.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مستشفى ماساتشوستس العام، حيث أجريت العملية في شهر مارس/ آذار الماضي، قال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن وفاة سليمان كانت بسبب عملية الزرع، ولم يتم الكشف عن أي مؤشر آخر عن سبب الوفاة.
وقال المستشفى في بيان: "سيُنظر إلى ريك سليمان إلى الأبد على أنه منارة الأمل لعدد لا يحصى من مرضى زراعة الأعضاء في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للغاية لثقته واستعداده للنهوض بمجال زراعة الأعضاء، ونقدم تعازينا لعائلة سليمان وأحبائه".
خنزير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
مجتمع
نجاح ثاني عملية زرع كلية خنزير معدلة في شخص يناهز 54 عاما
27 أبريل, 20:06 GMT
وقبل وفاته، كان ريك سليمان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم.
وفي عام 2018، أجرى عملية زرع كلية بشرية، والتي للأسف بدأت تظهر عليها علامات الفشل في عام 2023، ما استلزم عملية زرع أخرى.
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