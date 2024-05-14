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https://sputnikarabic.ae/20240514/أنصار-الله-تتوعد-أمريكا-وإسرائيل-بـترتيبات-غير-متوقعة-للمرحلة-الخامسة-والسادسة-من-التصعيد-1088815761.html
"أنصار الله" تتوعد أمريكا وإسرائيل بـ"ترتيبات غير متوقعة" للمرحلة الخامسة والسادسة من التصعيد
"أنصار الله" تتوعد أمريكا وإسرائيل بـ"ترتيبات غير متوقعة" للمرحلة الخامسة والسادسة من التصعيد
سبوتنيك عربي
توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمريكا وإسرائيل بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، في حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T05:48+0000
2024-05-14T05:48+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله العميد"، يحيى سريع، في فعالية عسكرية: "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا: "ستكون هناك عمليات كبيرة والقوات المسلحة مجهزة تجهيزات كبيرة للمرحلة الخامسة والسادسة".وتابع: "غزة بالنسبة لنا خط أحمر، وسنضرب ونستهدف أهدافاً لا يتخيلها العدو، وسنصل في المرحلة الخامسة والسادسة إذا واصل العدو عدوانه على غزة، إلى مواقف لا يتخيلها الأمريكيون"، مؤكدا أن الاستراتيجية القادمة كبيرة.وأشار إلى أنه "في التعبئة العامة هناك أعداد ضخمة جدا من الشعب اليمني جاهزة للمعركة حال تدخل الأمريكي برا أو في حال فتح الطريق باتجاه فلسطين"، معتبرا أن "أمريكا أُذلت في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وفي باب المندب والمحيط الهندي".ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن مصدر أمني، أمس الاثنين، قوله إن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على محافظة الحديدة في اليمن، مؤكدا أنها استهدفت مطار الحديدة الدولي.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240509/زعيم-أنصار-الله-اجتياح-إسرائيل-لمعبر-رفح-هو-تحد-لمصر-وتهديد-لأمنها-وانتهاك-للاتفاقيات-معها-1088673457.html
https://sputnikarabic.ae/20240509/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-إسرائيليتين-في-خليج-عدن-بصواريخ-باليستية-ومسيرات-1088659101.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" تتوعد أمريكا وإسرائيل بـ"ترتيبات غير متوقعة" للمرحلة الخامسة والسادسة من التصعيد

05:48 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISالمتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع
المتحدث العسكري لـأنصار الله، العميد يحيى سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمريكا وإسرائيل بتصعيد عسكري وصفته بـ"غير المسبوق"، في حال استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله العميد"، يحيى سريع، في فعالية عسكرية: "بدأنا تنفيذ المرحلة الرابعة وخلال الأيام القادمة سيتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السفن التي خرقت الحظر الذي فرضته القوات المسلحة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا: "ستكون هناك عمليات كبيرة والقوات المسلحة مجهزة تجهيزات كبيرة للمرحلة الخامسة والسادسة".
وتابع: "غزة بالنسبة لنا خط أحمر، وسنضرب ونستهدف أهدافاً لا يتخيلها العدو، وسنصل في المرحلة الخامسة والسادسة إذا واصل العدو عدوانه على غزة، إلى مواقف لا يتخيلها الأمريكيون"، مؤكدا أن الاستراتيجية القادمة كبيرة.
صورة عبدالملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
زعيم "أنصار الله": اجتياح إسرائيل لمعبر رفح هو تحد لمصر وتهديد لأمنها وانتهاك للاتفاقيات معها
9 مايو, 13:35 GMT
وأشار إلى أنه "في التعبئة العامة هناك أعداد ضخمة جدا من الشعب اليمني جاهزة للمعركة حال تدخل الأمريكي برا أو في حال فتح الطريق باتجاه فلسطين"، معتبرا أن "أمريكا أُذلت في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وفي باب المندب والمحيط الهندي".
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، عن مصدر أمني، أمس الاثنين، قوله إن طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن غارة على محافظة الحديدة في اليمن، مؤكدا أنها استهدفت مطار الحديدة الدولي.
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، التي تقول إنها "تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
وبحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر العربي بصواريخ باليستية ومسيرات
9 مايو, 06:05 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.
وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن، التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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