https://sputnikarabic.ae/20240514/أوكرانيا-تعتزم-تعزيز-قواتها-العسكرية-للدفاع-عن-العاصمة-كييف-1088816096.html

أوكرانيا تعتزم تعزيز قواتها العسكرية للدفاع عن العاصمة كييف

أوكرانيا تعتزم تعزيز قواتها العسكرية للدفاع عن العاصمة كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن القيادة الأوكرانية تخطط لإرسال المزيد من الألوية العسكرية المشكلة حديثا إلى كييف، وذلك خوفا من التقدم العسكري... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T06:16+0000

2024-05-14T06:16+0000

2024-05-14T06:16+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن أوكرانيا تخطط لإرسال خمسة من الألوية العشرة التي تعتزم تشكيلها في الأسابيع المقبلة للدفاع عن كييف مع تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف.وأضافت الصحيفة أن هذه "الإجراءات الاحترازية" ناجمة عن المخاوف من اقتراب القوات الروسية مرة أخرى من كييف.وبحسب المصادر، فإن القتال في مقاطعة خاركوف يشير إلى بداية "معركة حاسمة" ستكون حاسمة لنتيجة الصراع.وخلصت الصحيفة بالقول إنه إذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على خاركوف، فإن رغبة الغرب في دعم كييف قد تتراجع في المستقبل القريب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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