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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240514/إعلام-الأسابيع-المقبلة-ستكون-حاسمة-بالنسبة-لأوكرانيا-1088816572.html
إعلام: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
إعلام: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وذلك على خلفية التقدم العسكري الروسي في مقاطعة خاركوف. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T07:20+0000
2024-05-14T07:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقريرها أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا خصوصا في ظل التقدم العسكري الروسي على مختلف الجبهات ومسارعة الغرب بنقل الأسلحة والمعدات لكييف.ووفقا للصحيفة، فإن هناك جدال قائم بين بولندا وإسبانيا بشأن تسليم أنظمة باتريوت من التخزين إلى الولايات المتحدة، حيث كان ينبغي أن يتم ذلك في وقت سابق.وأشارت الصحيفة إلى أن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق الآن وقتًا طويلاً للغاية"، مضيفة أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لا تزال على بعد أشهر من الوصول إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن تدريب المهندسين والمشاكل اللوجستية أكثر تعقيدًا من تدريب الطيارين أنفسهم.وخلصت الصحيفة بالقول: "كل هذا أدى إلى زيادة الخسائر في صفوف المشاة الأوكرانيين، مما جعل القوة البشرية موردا ذا قيمة متزايدة"، مضيفة أنه سيتعين على القادة الأوكرانيين أن يقرروا المكان الذي سيرسلون فيه الجيش للمعركة على الحدود الروسية أو إلى تشاسوف يار لإعادة السيطرة على دونباس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240514/أوكرانيا-تعتزم-تعزيز-قواتها-العسكرية-للدفاع-عن-العاصمة-كييف-1088816096.html
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العالم
العالم

إعلام: الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

07:20 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVالجيش الأوكراني يطلق طائرة من دون طيار
الجيش الأوكراني يطلق طائرة من دون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وذلك على خلفية التقدم العسكري الروسي في مقاطعة خاركوف.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقريرها أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا خصوصا في ظل التقدم العسكري الروسي على مختلف الجبهات ومسارعة الغرب بنقل الأسلحة والمعدات لكييف.
ووفقا للصحيفة، فإن هناك جدال قائم بين بولندا وإسبانيا بشأن تسليم أنظمة باتريوت من التخزين إلى الولايات المتحدة، حيث كان ينبغي أن يتم ذلك في وقت سابق.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق الآن وقتًا طويلاً للغاية"، مضيفة أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16" لا تزال على بعد أشهر من الوصول إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن تدريب المهندسين والمشاكل اللوجستية أكثر تعقيدًا من تدريب الطيارين أنفسهم.
وخلصت الصحيفة بالقول: "كل هذا أدى إلى زيادة الخسائر في صفوف المشاة الأوكرانيين، مما جعل القوة البشرية موردا ذا قيمة متزايدة"، مضيفة أنه سيتعين على القادة الأوكرانيين أن يقرروا المكان الذي سيرسلون فيه الجيش للمعركة على الحدود الروسية أو إلى تشاسوف يار لإعادة السيطرة على دونباس".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا تعتزم تعزيز قواتها العسكرية للدفاع عن العاصمة كييف
06:16 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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