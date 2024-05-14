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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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https://sputnikarabic.ae/20240514/الخبير-في-الشأن-الروسي-لـسبوتنيك-وجود-رجل-اقتصاد-في-وزارة-الدفاع-مهم-جدا-في-هذه-المرحلة--1088816744.html
الخبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": وجود رجل اقتصاد في وزارة الدفاع مهم جدا في هذه المرحلة
الخبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": وجود رجل اقتصاد في وزارة الدفاع مهم جدا في هذه المرحلة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الروسي عمار قناة، أنّ "التعيينات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتماشى مع القانون الروسي على اعتبار أن الأخير يبدأ عهدا جديدا". 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T07:52+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التحديات الكبرى التي واجهتها موسكو في المرحلة السابقة، وأهمية الحفاظ على الاقتصاد الروسي والأمن القومي، كلّها عوامل استدعت هذا الشكل من التعيينات".ورأى قناة أنّ "هناك ارتباكاً واضحاً في أوكرانيا نتيجة تعويلها على الدعم الغربي، في الوقت الذي خسرت فيه الولايات المتحدة الأميركية السيطرة في الميدان نتيجة فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وهذه الخسائر ستستمر في الفترة المقبلة، لذلك رأينا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في كييف للبحث في هذه الملفات لا سيما وأنّ أوكرانيا باتت تشكل عبئاً على جميع الأطراف الغربية".وشدّد قناة على أنّ التلويح الغربي باستخدام السلاح النووي هو دليل على الإفلاس السياسي والعسكري، وغياب أي أفق استراتيجي لدى الغرب للتعاطي مع أزمتهم، معتبرًا أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على روسيا، لافتًا إلى أن المعركة اليوم مع حلف "الناتو" لا تزال ضمن المربّع الإعلامي".
https://sputnikarabic.ae/20240514/خبير-في-العلاقات-الدولية-لـ-سبوتنيك-التعيينات-الروسية-الجديدة-تؤكد-الإصرار-على-الانتصار-1088813414.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

الخبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": وجود رجل اقتصاد في وزارة الدفاع مهم جدا في هذه المرحلة

07:52 GMT 14.05.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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أكد الخبير في الشأن الروسي عمار قناة، أنّ "التعيينات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتماشى مع القانون الروسي على اعتبار أن الأخير يبدأ عهدا جديدا".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التحديات الكبرى التي واجهتها موسكو في المرحلة السابقة، وأهمية الحفاظ على الاقتصاد الروسي والأمن القومي، كلّها عوامل استدعت هذا الشكل من التعيينات".

واعتبر قناة أنّ "منصب وزير الدفاع هو منصب إداري سياسي أكثر من كونه منصبا عسكريا، وهي ليست المرة الأولى التي يتولى فيها مدني هذا المنصب، وتعيين رجل مثل "أندريه بيلاؤوسوف" في هذا المنصب لا سيّما وأنّه خبير اقتصادي يعتبر مؤشّرا على أن إدارة العامل الاقتصادي الروسي هو من أولويات الرئيس بوتين، ونحن نواجه المعسكر الغربي وبحاجة إلى تخطيط اقتصادي لكل العمليات السياسية القائمة، أيّ المواءمة بين الاقتصاد والميدان".

ورأى قناة أنّ "هناك ارتباكاً واضحاً في أوكرانيا نتيجة تعويلها على الدعم الغربي، في الوقت الذي خسرت فيه الولايات المتحدة الأميركية السيطرة في الميدان نتيجة فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وهذه الخسائر ستستمر في الفترة المقبلة، لذلك رأينا وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في كييف للبحث في هذه الملفات لا سيما وأنّ أوكرانيا باتت تشكل عبئاً على جميع الأطراف الغربية".
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وفيما يتعلّق بمحور خاركوف، قال قناة إنّ "المسألة مرتبطة بالعمليات الإرهابية المستمرة وقصف المدنيين في المدن الحدودية وأكثرها بلغورود، وهذا الحزام الأمني الذي تحاول موسكو فرضه يأتي لتأمين حدودها".

وشدّد قناة على أنّ التلويح الغربي باستخدام السلاح النووي هو دليل على الإفلاس السياسي والعسكري، وغياب أي أفق استراتيجي لدى الغرب للتعاطي مع أزمتهم، معتبرًا أن هذه التهديدات تهدف إلى الضغط على روسيا، لافتًا إلى أن المعركة اليوم مع حلف "الناتو" لا تزال ضمن المربّع الإعلامي".
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