https://sputnikarabic.ae/20240514/الداخلية-الكويتية-تعلن-القبض-على-أحد-أفراد-الأسرة-الحاكمة-1088819278.html

الداخلية الكويتية تعلن القبض على أحد أفراد "الأسرة الحاكمة"

الداخلية الكويتية تعلن القبض على أحد أفراد "الأسرة الحاكمة"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، "القبض على شخص من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله". 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T08:39+0000

2024-05-14T08:39+0000

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وقالت الداخلية الكويتية، في بيان لها، إن "جهود قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة".وتابعت الوزارة: "جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم"، مؤكدة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".يأتي ذلك على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعدما وجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.وأكد الأمير الكويتي، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

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