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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
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https://sputnikarabic.ae/20240514/الداخلية-الكويتية-تعلن-القبض-على-أحد-أفراد-الأسرة-الحاكمة-1088819278.html
الداخلية الكويتية تعلن القبض على أحد أفراد "الأسرة الحاكمة"
الداخلية الكويتية تعلن القبض على أحد أفراد "الأسرة الحاكمة"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، "القبض على شخص من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله". 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T08:39+0000
2024-05-14T08:39+0000
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وقالت الداخلية الكويتية، في بيان لها، إن "جهود قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة".وتابعت الوزارة: "جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم"، مؤكدة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".يأتي ذلك على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعدما وجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.وأكد الأمير الكويتي، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
https://sputnikarabic.ae/20240512/أمير-الكويت-يصدر-مرسوما-بتشكيل-الحكومة-الجديدة--1088774499.html
https://sputnikarabic.ae/20240512/الكويت-حبس-وضبط-مواطنين-بتهمة-الطعن-في-حقوق-أمير-البلاد-1088753279.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الداخلية الكويتية تعلن القبض على أحد أفراد "الأسرة الحاكمة"

08:39 GMT 14.05.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، "القبض على شخص من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله".
وقالت الداخلية الكويتية، في بيان لها، إن "جهود قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة".
وتابعت الوزارة: "جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم"، مؤكدة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون".
أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
12 مايو, 18:36 GMT
يأتي ذلك على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بعدما وجه أمير الكويت رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد الأمير الكويتي، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير عقب خطابه الأخير
12 مايو, 05:28 GMT
وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
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