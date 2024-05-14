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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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المقهى الثقافي
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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شؤون عسكرية
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240514/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-25-قذيفة-لراجمات-فامبير-الصاروخية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1088815295.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية في أجواء مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن تدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية في أجواء مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية دمرت 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T05:24+0000
2024-05-14T05:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من محاولات نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام راجمات "آر إم-70 فامبير"".وأضاف: "قامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة امرأة بشظية في العمود الفقري، جراء الهجوم الأوكراني.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240514/تضرر6-مبان-سكنية-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-بمقاطعة-بيلغورود-1088813008.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية في أجواء مقاطعة بيلغورود

05:24 GMT 14.05.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية دمرت 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط عدد من محاولات نظام كييف لارتكاب هجمات إرهابية على الأراضي الروسية باستخدام راجمات "آر إم-70 فامبير"".
وأضاف: "قامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 25 قذيفة لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تضرر6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا بمقاطعة بيلغورود
00:04 GMT
وبدوره، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة أهداف جوية لدى اقترابها من بيلغورود، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة امرأة بشظية في العمود الفقري، جراء الهجوم الأوكراني.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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