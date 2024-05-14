الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين

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الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
09:30 GMT
19 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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مساحة حرة
بين إقرارها والتلويح بها.. جدية تحقيق الاعتراف بدولة فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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بلا قيود
خبير عسكري يوضح سبب تغيير وزير الدفاع الروسي
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مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
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https://sputnikarabic.ae/20240514/الكرملين-يكشف-موعد-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1088818611.html
الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين
الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T08:39+0000
2024-05-14T08:39+0000
روسيا
الكرملين
الصين
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وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون العملي بين البلدين.️ وأضاف الكرملين: "من المقرر أن يوقع رئيسا الدولتين، عقب المحادثات، على بيان مشترك وعدد من الوثائق الثنائية".كما سيلتقي بوتين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.بالإضافة إلى ذلك، سيشارك فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في أمسية رسمية بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح سنوات الثقافة الروسية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-المطالب-الغربية-بشأن-روسيا-تغضب-الرئيس-الصيني--1088594002.html
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روسيا, الكرملين, الصين
روسيا, الكرملين, الصين

الكرملين يكشف موعد زيارة بوتين إلى الصين

08:39 GMT 14.05.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
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أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين يومي 16 و17 مايو/ أيار الجاري، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وجاء في البيان: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 16-17 مايو/أيار 2024، كأول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه".
وأشار البيان إلى أن الرئيسين يعتزمان مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بالتفصيل، بالإضافة إلى تحديد المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون العملي بين البلدين.
الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: المطالب الغربية بشأن روسيا تغضب الرئيس الصيني
7 مايو, 05:56 GMT
️ وأضاف الكرملين: "من المقرر أن يوقع رئيسا الدولتين، عقب المحادثات، على بيان مشترك وعدد من الوثائق الثنائية".

"سيزور الرئيس الروسي أيضًا مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ، حيث سيشارك في حفل افتتاح معرض "إكسبو" الروسي الصيني الثامن، والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون الأقاليمي؛ وسيلتقي بالطلاب وأساتذة جامعة هاربين التقنية".

الكرملين
كما سيلتقي بوتين برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.
بالإضافة إلى ذلك، سيشارك فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، في أمسية رسمية بمناسبة الذكرى 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح سنوات الثقافة الروسية الصينية.
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