https://sputnikarabic.ae/20240514/بوتين-يعين-إدارة-رئاسية-جديدة-في-الكرملين-1088819725.html
بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين
بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما بتعيين سكرتير مجلس الأمن السابق، نيقولاي باتروشيف، مساعدًا له. 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T08:53+0000
2024-05-14T08:53+0000
2024-05-14T09:05+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للكرملين: "بموجب مرسوم رئيس الدولة تم تعيين نيقولاي باتروشيف، مساعداً لرئيس روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أنه "تم تعيين حاكم مقاطعة تولا السابق، أليكسي ديومين، مساعدا للرئيس الروسي ودميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين".كما احتفظ بوتين بأنطون فاينو كرئيس للمكتب الرئاسي.وفي وقت سابق، وقّع الرئيس بوتين مرسومًا بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا الاتحادية، ثم مرسوم "هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، والإبقاء على 10 نواب لرئيس الوزراء الروسي، بينهم نائب أول.ولأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.وتمت في الكرملين، في 7 أيار/مايو، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس الماضي؛ وحصل الرئيس بوتين، على نسبة 87.28 في المئة من أصوات الناخبين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/بوتين-يقترح-تعيين-بيلوسوف-وزيرا-للدفاع-1088774323.html
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روسيا
بوتين يعين إدارة رئاسية جديدة في الكرملين
08:53 GMT 14.05.2024 (تم التحديث: 09:05 GMT 14.05.2024)
أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر مرسوما بتعيين سكرتير مجلس الأمن السابق، نيقولاي باتروشيف، مساعدًا له.
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للكرملين: "بموجب مرسوم رئيس الدولة تم تعيين نيقولاي باتروشيف، مساعداً لرئيس روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان أنه "تم تعيين حاكم مقاطعة تولا السابق، أليكسي ديومين، مساعدا للرئيس الروسي ودميتري بيسكوف متحدثا باسم الكرملين".
كما احتفظ بوتين بأنطون فاينو كرئيس للمكتب الرئاسي.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس بوتين مرسومًا بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا الاتحادية، ثم مرسوم "هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية"، لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، والذي ينص على أن الحكومة الروسية الجديدة ستضم 21 وزارة، والإبقاء على 10 نواب لرئيس الوزراء الروسي، بينهم نائب أول.
ولأول مرة سيتم تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور، حيث كان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية؛ عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
وتمت في الكرملين، في 7 أيار/مايو، مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً للبلاد، لست سنوات مقبلة، حتى عام 2030.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس الماضي؛ وحصل الرئيس بوتين، على نسبة 87.28 في المئة من أصوات الناخبين.