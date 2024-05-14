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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240514/تضرر6-مبان-سكنية-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بلدة-نوفايا-تافولجانكا-بمقاطعة-بيلغورود-1088813008.html
تضرر6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا بمقاطعة بيلغورود
تضرر6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا بمقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، تعرض بلدة نوفايا تافولجانكا بالمقاطعة لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن... 14.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-14T00:04+0000
2024-05-14T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف، عبر قناته على تلغرام، "تعرضت بلدة نوفايا تافولجانكا، الواقعة في منطقة شيبيكينسكي لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".وأشار إلى أنه نتيجة للقصف، تم تسجيل أضرار في 6 منازل سكنية خاصة.. كما أصيبت إحدى السيارات بشظايا، وأضرار في خط الكهرباء، وسكان أحد الشوارع بدون كهرباء مؤقتا"، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.كان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء قصف إرهابي أوكراني على المقاطعة.وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240513/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-صاروخا-و35-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1088784310.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

تضرر6 مبان سكنية جراء قصف أوكراني استهدف بلدة نوفايا تافولجانكا بمقاطعة بيلغورود

00:04 GMT 14.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
© Sputnik
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الاثنين/الثلاثاء، تعرض بلدة نوفايا تافولجانكا بالمقاطعة لقصف من جانب القوات الأوكرانية، ما أسفر عن تضرر ستة مباني سكنية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف، عبر قناته على تلغرام، "تعرضت بلدة نوفايا تافولجانكا، الواقعة في منطقة شيبيكينسكي لقصف من قبل القوات الأوكرانية، ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".
وأشار إلى أنه نتيجة للقصف، تم تسجيل أضرار في 6 منازل سكنية خاصة.. كما أصيبت إحدى السيارات بشظايا، وأضرار في خط الكهرباء، وسكان أحد الشوارع بدون كهرباء مؤقتا"، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 صاروخا و31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
أمس, 05:43 GMT
كان حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، أعلن الاثنين، عن مقتل 19 شخصًا جراء قصف إرهابي أوكراني على المقاطعة.
وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.
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