https://sputnikarabic.ae/20240514/14-قتيلا-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-مخيم-النصيرات-فيديو-1088814099.html

14 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.. فيديو

14 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين الليلة، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في... 14.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-14T03:25+0000

2024-05-14T03:25+0000

2024-05-14T03:25+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

النصيرات

قصف إسرائيلي

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/06/1088562399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_389ee34f3793fdca011fcd6aa22770b3.jpg

وقالت مصادر طبية في القطاع لوكالة "وفا"، إن 14 فلسطينيا بينهم أطفال قتلوا، فيما أصيب العشرات، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240513/الصحة-الفلسطينية-الطواقم-الطبية-تنتشل-20-قتيلا-جراء-قصف-إسرائيلي-على-منازل-جنوب-قطاع-غزة-1088811226.html

غزة

النصيرات

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, النصيرات, قصف إسرائيلي, العالم العربي, طوفان الأقصى