14 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات.. فيديو
© AFP 2023 / -فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين الليلة، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية في القطاع لوكالة "وفا"، إن 14 فلسطينيا بينهم أطفال قتلوا، فيما أصيب العشرات، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل مكون من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر بقايا أشلاء آدمية، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنها لمنزل عائلة كراجة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
📍متداول.. مشاهد مؤلمة قتلى فلسطينيين أغلبهم من الأطفال مزقهم القصف الإسرائيلي إلى أشلاء بعدما هاجم بناية لعائلة كراجة تضم نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/c8s2YAD3XW— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 14, 2024
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
📍متداول.. محيط المدرسة التي اشتعلت النيران فيها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمستودع للمساعدات الإنسانية في مخيم 2 بالنصيرات، وفقا لوسائل إعلام فلسطيينة pic.twitter.com/JuXscQi7uB— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 14, 2024
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.