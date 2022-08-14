أهداف مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2-2... فيديو
© AFP 2022 / GLYN KIRKالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق يحسم نتيجة مباراة توتنهام وتشيلسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
© AFP 2022 / GLYN KIRK
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة توتنهام وتشيلسي، التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز السنغالي خاليدو كوليبالي هدف اللقاء الأول لتشيلسي، في الدقيقة 19، فيما تعادل توتنهام عن طريق بيير إميل هويبيرج في الدقيقة 68، كما تقدم تشيلسي مجددا عن طريق رييس جيمس، في الدقيقة 77.
GOOOOOAAALL Koulibaly scores first one for Chelsea against Totenham— 𝑮𝒐𝒍𝒂𝒛𝒐 (@Golazo16941955) August 14, 2022
Via 🎥: @golazo_cr7@ChelseaFC @SpursOfficial #CHETOT #تشيلسي_توتنهام #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/KHHqj4eJRU
وفي الدقيقة 90+6 أحرز هاري كين هدف التعادل لصفوف السبيرز، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
GOOOOOAAALL Harry Kane scores second one for Totenham against Chelsea— 𝑮𝒐𝒍𝒂𝒛𝒐 (@Golazo16941955) August 14, 2022
WHAT A MOMMENT !!
Via 🎥: @golazo_cr7@ChelseaFC @SpursOfficial #CHETOT #تشيلسي_توتنهام #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/32fysgNXe7
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي عند النقطة 4 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، محتلًا بها المركز السابع، بينما ظل توتنهام في المركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا.