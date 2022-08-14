https://arabic.sputniknews.com/20220814/الشرطة-المغربية-تبحث-عن-مروجي-أنباء-كاذبة-عن-مقتل-سائحة-1066408204.html
الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أنباء كاذبة عن مقتل سائحة
الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أنباء كاذبة عن مقتل سائحة
تبحث الشرطة المغربية عن مروجي أنباء كاذبة بشأن مقتل سائحة، وذلك بعد أن فندت المديرية العامة للأمن الوطني محتوى فيديو منشور على قناة مفتوحة على "يوتيوب". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:38+0000
2022-08-14T21:38+0000
2022-08-14T21:38+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
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وأوضح موقع "هسبريس" إن مقطع الفيديو الذي تم تفنيده كان بخصوص تعرض سائح من جنسية عربية لجريمة قتل بمدينة بني ملال.وانتهت الأبحاث التقنية الفورية، التي أجرتها الشرطة إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل تم تسجيلها خلال الأسبوع المنصرم بدولة تونس، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلا أنه تمت نسبة هذا المقطع إلى المغرب.من جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن الشرطة القضائية تعكف حاليا على مباشرة كافة الأبحاث الضرورية من أجل تحديد هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة، والتي مست الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أنباء كاذبة عن مقتل سائحة
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تبحث الشرطة المغربية عن مروجي أنباء كاذبة بشأن مقتل سائحة، وذلك بعد أن فندت المديرية العامة للأمن الوطني محتوى فيديو منشور على قناة مفتوحة على "يوتيوب".
وأوضح موقع
"هسبريس" إن مقطع الفيديو الذي تم تفنيده كان بخصوص تعرض سائح من جنسية عربية لجريمة قتل بمدينة بني ملال.
وانتهت الأبحاث التقنية الفورية، التي أجرتها الشرطة إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل تم تسجيلها خلال الأسبوع المنصرم بدولة تونس، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلا أنه تمت نسبة هذا المقطع إلى المغرب.
من جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن الشرطة القضائية تعكف حاليا على مباشرة كافة الأبحاث الضرورية من أجل تحديد هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة، والتي مست الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتقديم المتهمين إلى العدالة.