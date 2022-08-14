https://arabic.sputniknews.com/20220814/شيخ-الأزهر-يقرر-صرف-إعانات-نقدية-لأسر-ضحايا-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066408654.html
شيخ الأزهر يقرر صرف إعانات نقدية لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
شيخ الأزهر يقرر صرف إعانات نقدية لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
قرر شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، صرف إعانات نقدية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين الذي أودى بحياة العشرات اليوم الأحد في محافظة الجيزة المصرية. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأعلن الأزهر عبر منصات التوصل الاجتماعي شيخ الأزهر وجه القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف الإعانات النقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق الكنيسة.وأضاف بيان الأزهر أن الطيب وجه كذلك "بفتح أبواب مستشفيات جامعة الأزهر أمام مصابي الحادث الأليم لتقديم كل أوجه الدعم جنبا إلى جنب مع مستشفيات مؤسسات الدولة".وفي وقت سابق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية للبدأ في عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد.وتلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، وأبلغه أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
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أخبار مصر الآن
شيخ الأزهر يقرر صرف إعانات نقدية لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
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قرر شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، صرف إعانات نقدية عاجلة لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين الذي أودى بحياة العشرات اليوم الأحد في محافظة الجيزة المصرية.
وأعلن الأزهر عبر منصات التوصل الاجتماعي شيخ الأزهر وجه القائمين على الإدارة العامة للحسابات الخاصة بالأزهر، بسرعة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لصرف الإعانات النقدية عاجلة لعائلات المتوفين في حريق الكنيسة.
وأضاف بيان الأزهر أن الطيب وجه كذلك "بفتح أبواب مستشفيات جامعة الأزهر أمام مصابي الحادث الأليم لتقديم كل أوجه الدعم جنبا إلى جنب مع مستشفيات مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
القوات المسلحة المصرية للبدأ في عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد.
وتلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، وأبلغه أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.
وشهدت مصر، صباح اليوم الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.