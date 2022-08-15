https://sputnikarabic.ae/20220815/أمريكا-تعلن-تعرض-قاعدتها-العسكرية-في-سوريا-لهجوم-بطائرات-مسيرة-1066448834.html
أمريكا تعلن تعرض قاعدتها العسكرية في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة
أمريكا تعلن تعرض قاعدتها العسكرية في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة
أعلن الجيش الأمريكي أن هجوما بطائرات مسيرة أصاب مجمعا تديره القوات الأمريكية ومقاتلو المعارضة المدعومون من واشنطن في شرق سوريا، اليوم الاثنين. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T17:28+0000
2022-08-15T17:28+0000
2022-08-15T17:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف الجيش في بيان أن "قوات عملية العزم الصلب بالتنسيق مع شركائنا في مغاوير الثورة ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة التنف".وقال الميجر جنرال جون برينان قائد قوة المهام المشتركة: "أفراد التحالف يحتفظون بحق الدفاع عن النفس، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".وتتمركز القوات الأمريكية وقوات التحالف في التنف لتدريب المقاتلين السوريين على مواجهة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقا لواشنطن.
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلن تعرض قاعدتها العسكرية في سوريا لهجوم بطائرات مسيرة
17:28 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 17:32 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي أن هجوما بطائرات مسيرة أصاب مجمعا تديره القوات الأمريكية ومقاتلو المعارضة المدعومون من واشنطن في شرق سوريا، اليوم الاثنين.
وأضاف الجيش في بيان أن "قوات عملية العزم الصلب بالتنسيق
مع شركائنا في مغاوير الثورة ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة التنف".
ووقع الهجوم عند القاعدة التي تقع قرب نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال الميجر جنرال جون برينان قائد قوة المهام المشتركة: "أفراد التحالف يحتفظون بحق الدفاع عن النفس، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".
وتتمركز القوات الأمريكية وقوات التحالف في التنف لتدريب المقاتلين السوريين على مواجهة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقا لواشنطن.