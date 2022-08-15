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https://sputnikarabic.ae/20220815/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-كبار-في-ليبيريا-بدعوى-الفساد-1066446192.html
أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في ليبيريا بدعوى الفساد
أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في ليبيريا بدعوى الفساد
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الحكومة الليبيرية، اليوم الاثنين، بتهمة الفساد في بلادهم. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T16:11+0000
2022-08-15T16:11+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، في بيان صحفي: "من خلال فسادهم، قوض هؤلاء المسؤولين الديمقراطية في ليبيريا لمصلحتهم الشخصية".ومن بين المسؤولين رئيس ديوان الرئيس ووزير الدولة لشؤون الرئاسة ناثانيال ماكغيل، والمحامي العام ورئيس هيئة الادعاء سايما سيرينيوس سيفوس، والعضو المنتدب للهيئة الوطنية للموانئ بيل تويواي.يُزعم أن ماكغيل انخرط في مجموعة واسعة من الأنشطة الفاسدة، بما في ذلك رشوة أصحاب الأعمال، وتلقي رشاوى من المستثمرين المحتملين والأشخاص الذين يسعون للحصول على منصب حكومي.كما تشير المزاعم إلى تلاعبه بعقود المشتريات العامة لمنح عقود للشركات التي يمتلك فيها ملكية، وقبول الرشاوى لمنح العقود للشركات التي لديه مصلحة فيها.ويُزعم أيضا أنه اختلس الأصول الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، وقدم مدفوعات نقدية غير معلنة لكبار قادة الحكومة، ونظم أمراء الحرب لتهديد المنافسين السياسيين.ويعتقد أن سيفوس قبل رشاوى من مشتبه بهم جنائيين مقابل إسقاط قضاياهم، وأنه تواطأ مع المشتبه بهم في غسل الأموال وقام بترهيب المدعين لوقف التحقيقات مقابل مكاسب مالية. وهو متهم بالتلاعب في الأدلة وحجبها في القضايا التي تورط فيها سياسيون معارضون لضمان إدانته.أما تويواي، فيعتقد أنه دبر تحويل 1.5 مليون دولار من أموال رسوم تخزين السفن من هيئة الموانئ الوطنية إلى حساب خاص، كما منح عقد شحن من جانب واحد في ميناء بوكانان إلى شركة خاصة قام بتأسيسها سرا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في ليبيريا بدعوى الفساد

16:11 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الحكومة الليبيرية، اليوم الاثنين، بتهمة الفساد في بلادهم.
واشنطن- سبوتنيك. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، في بيان صحفي: "من خلال فسادهم، قوض هؤلاء المسؤولين الديمقراطية في ليبيريا لمصلحتهم الشخصية".
ومن بين المسؤولين رئيس ديوان الرئيس ووزير الدولة لشؤون الرئاسة ناثانيال ماكغيل، والمحامي العام ورئيس هيئة الادعاء سايما سيرينيوس سيفوس، والعضو المنتدب للهيئة الوطنية للموانئ بيل تويواي.
يُزعم أن ماكغيل انخرط في مجموعة واسعة من الأنشطة الفاسدة، بما في ذلك رشوة أصحاب الأعمال، وتلقي رشاوى من المستثمرين المحتملين والأشخاص الذين يسعون للحصول على منصب حكومي.
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كما تشير المزاعم إلى تلاعبه بعقود المشتريات العامة لمنح عقود للشركات التي يمتلك فيها ملكية، وقبول الرشاوى لمنح العقود للشركات التي لديه مصلحة فيها.
ويُزعم أيضا أنه اختلس الأصول الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، وقدم مدفوعات نقدية غير معلنة لكبار قادة الحكومة، ونظم أمراء الحرب لتهديد المنافسين السياسيين.
ويعتقد أن سيفوس قبل رشاوى من مشتبه بهم جنائيين مقابل إسقاط قضاياهم، وأنه تواطأ مع المشتبه بهم في غسل الأموال وقام بترهيب المدعين لوقف التحقيقات مقابل مكاسب مالية. وهو متهم بالتلاعب في الأدلة وحجبها في القضايا التي تورط فيها سياسيون معارضون لضمان إدانته.
أما تويواي، فيعتقد أنه دبر تحويل 1.5 مليون دولار من أموال رسوم تخزين السفن من هيئة الموانئ الوطنية إلى حساب خاص، كما منح عقد شحن من جانب واحد في ميناء بوكانان إلى شركة خاصة قام بتأسيسها سرا.
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