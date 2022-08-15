عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220815/إحدى-بوارج-الأسطول-الروسي-تدخل-قاعدة-عسكرية-بحرية-صينية-1066412104.html
إحدى بوارج الأسطول الروسي تدخل قاعدة عسكرية بحرية صينية
إحدى بوارج الأسطول الروسي تدخل قاعدة عسكرية بحرية صينية
أعلن مسؤول إعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية وصول إحدى قطع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ إلى إحدى قواعد القوات البحرية الصينية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T04:28+0000
2022-08-15T04:28+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066411955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_897e92be71e50f67a17a17e153e97fc8.jpg
وصرح إيليا كوليسنيكوف أن كورفيت "غرومكي" وصل إلى القاعدة العسكرية البحرية الصينية زينداو للمشاركة في مسابقة "كأس البحر" المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2022.وتتضمن فعاليات مسابقة "كأس البحر" التي تنطلق في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 21 أغسطس القصف المدفعي على هدف بحري والقصف المدفعي على هدف جوي والقصف المدفعي على لغم بحري، ومواجهة حادث تسرب الماء، واستخدام وسائل النجاة، وتنفيذ إجراءات رسو السفينة.وتشارك 3 فرق تمثل روسيا والصين وفيتنام في المسابقة. ويضم الفريق الروسي حوالي 100 بحار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066411955_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9aed75e8e55d69a301f99416f5d3a7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

إحدى بوارج الأسطول الروسي تدخل قاعدة عسكرية بحرية صينية

04:28 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Виталий Аньков / الذهاب إلى بنك الصوركورفيت "غرومكي"
كورفيت غرومكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Виталий Аньков
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مسؤول إعلامي في المنطقة العسكرية الشرقية وصول إحدى قطع الأسطول الروسي في المحيط الهادئ إلى إحدى قواعد القوات البحرية الصينية.
وصرح إيليا كوليسنيكوف أن كورفيت "غرومكي" وصل إلى القاعدة العسكرية البحرية الصينية زينداو للمشاركة في مسابقة "كأس البحر" المندرجة في إطار الألعاب العسكرية الدولية 2022.
وتتضمن فعاليات مسابقة "كأس البحر" التي تنطلق في 15 أغسطس/آب وتستمر حتى 21 أغسطس القصف المدفعي على هدف بحري والقصف المدفعي على هدف جوي والقصف المدفعي على لغم بحري، ومواجهة حادث تسرب الماء، واستخدام وسائل النجاة، وتنفيذ إجراءات رسو السفينة.
وتشارك 3 فرق تمثل روسيا والصين وفيتنام في المسابقة. ويضم الفريق الروسي حوالي 100 بحار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксируют последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала