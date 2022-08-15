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إسرائيل "تحبط" نفقا هجوميا لحماس شمالي قطاع غزة

إسرائيل "تحبط" نفقا هجوميا لحماس شمالي قطاع غزة

عطل الجيش الإسرائيلي نفقا هجوميا، تابعا لحركة "حماس" بعمق عشرات الأمتار شمالي قطاع غزة، اجتاز الأراضي الإسرائيلية، بحسب إعلام رسمي. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T09:43+0000

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية: "في الأيام الأخيرة، أحبطت فرقة غزة (تابعة للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي) نفقا إرهابيا بعمق عشرات الأمتار تم حفره من قبل منظمة حماس شمال القطاع وتجاوز الأراضي الإسرائيلية".وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "النفق المكون من فرعين اجتاز الحدود بين إسرائيل وغزة لكنه لم يجتز الحاجز الجديد (تحت الأرض) وتوقف في المنطقة المقابلة لمستوطنة ناحال عوز وعالوميم".وأضاف أنه تم اكتشاف النفق قبل أسابيع، ويوم أمس الأحد، تم جعله غير قابل للاستخدام بعد صب مواد تستخدم في البناء داخله.وخلال العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في مايو/أيار 2021 (حارس الأسوار)، تم استهداف النفق، لكن الجيش الإسرائيلي رصد مؤخرا محاولات "حماس" لترميمه والعمل داخله، وفق المصدر ذاته.وخلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة الشهر الجاري، تم اكتشاف فرع آخر لم يكن معروفا من قبل للنفق الهجومي، قبل أن يتم إخراجه عن الخدمة أمس.ولم ترصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي محاولات من قبل "حماس" لتنفيذ هجوم باستخدام النفق، لكن كان من المهم تحييده لمنع مثل هذا الاحتمال في المستقبل، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.وقال المتحدث إن الجيش أجل "تحييد النفق"، خلال العملية العسكرية الأخيرة على القطاع، حتى لا يتعرض جنوده لـ "تهديد حقيقي" بصواريخ مضادة للدبابات كان يمكن أن تطلقها حركة الجهاد الإسلامي.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/رئيس-حزب-إسرائيلي-يدعو-إلى-إعادة-احتلال-قطاع-غزة-وتهجير-الفلسطينيين-منه-1066201787.html

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