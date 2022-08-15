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https://arabic.sputniknews.com/20220815/الأمير-هاري-وميغان-ماركل-يعودان-إلى-بريطانيا-في-سبتمبر-1066424331.html
الأمير هاري وميغان ماركل يعودان إلى بريطانيا في سبتمبر
الأمير هاري وميغان ماركل يعودان إلى بريطانيا في سبتمبر
يعود الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية، ميغان ماركل، إلى المملكة المتحدة خلال الشهر المقبل. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:49+0000
2022-08-15T10:49+0000
ميغان ماركل، دوقة ساسيكس
منوعات
مجتمع
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ويصل هاري وميغان بريطانيا في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول، لحضور سلسلة من الأحداث الخيرية، وفق ما أعلن عنه متحدث باسمهما.وقال المتحدث: "يسعد "دوق ودوقة ساسكس" الأمير هاري وميغان ماركل، بزيارة العديد من المؤسسات الخيرية القريبة من قلوبهم في أوائل سبتمبر"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وستكون هذه الزيارة هي المرة الأولى التي يعود فيها الأمير هاري وميغان ماركل إلى المملكة المتحدة، منذ أن حضرا احتفالات "اليوبيل البلاتيني" لجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في أوائل شهر يونيو/ حزيران.وستشمل رحلة الأمير هاري وميغان ماركل إلى بريطانيا زيارة إلى مانشستر في 5 سبتمبر، حيث سيحضران قمة One Young" "World، والتي تجمع قادة شباب من أكثر من 190 دولة.ويعمل هاري مستشارا للمنظمة، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورجل الأعمال الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، وجيمي أوليفر.وأضاف المتحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل أنهما سيسافران بعد ذلك إلى ألمانيا، من أجل حضور حدث "Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go"، وذلك قبل عودتهما إلى المملكة المتحدة لحضور حفل جوائز "WellChild" في 8 سبتمبر.وكان ميغان وهاري حضرا حفل الجوائز سابقا في عام 2019، قبل أن يتنحيا عن منصبيهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة البريطانية في عام 2020.وظهر "دوق ودوقة ساسكس" في أول ظهور علني لهما في المملكة المتحدة لأكثر من عامين في شهر يونيو، عندما حضرا قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/العائلة-المالكة-في-المملكة-المتحدة-تطل-من-شرفة-اليوبيل-دون-ميغان-وهاري--1063003065.html
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ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, منوعات, مجتمع

الأمير هاري وميغان ماركل يعودان إلى بريطانيا في سبتمبر

10:49 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / SAEED KHANالأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
© AFP 2022 / SAEED KHAN
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يعود الأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية، ميغان ماركل، إلى المملكة المتحدة خلال الشهر المقبل.
ويصل هاري وميغان بريطانيا في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول، لحضور سلسلة من الأحداث الخيرية، وفق ما أعلن عنه متحدث باسمهما.
وقال المتحدث: "يسعد "دوق ودوقة ساسكس" الأمير هاري وميغان ماركل، بزيارة العديد من المؤسسات الخيرية القريبة من قلوبهم في أوائل سبتمبر"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وستكون هذه الزيارة هي المرة الأولى التي يعود فيها الأمير هاري وميغان ماركل إلى المملكة المتحدة، منذ أن حضرا احتفالات "اليوبيل البلاتيني" لجدته ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في أوائل شهر يونيو/ حزيران.
الملكة اليزابيث الأم ملكة بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العائلة المالكة في المملكة المتحدة تطل من شرفة "اليوبيل" دون ميغان وهاري
2 يونيو, 15:16 GMT
وستشمل رحلة الأمير هاري وميغان ماركل إلى بريطانيا زيارة إلى مانشستر في 5 سبتمبر، حيث سيحضران قمة One Young" "World، والتي تجمع قادة شباب من أكثر من 190 دولة.
ويعمل هاري مستشارا للمنظمة، جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورجل الأعمال الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، وجيمي أوليفر.
وأضاف المتحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل أنهما سيسافران بعد ذلك إلى ألمانيا، من أجل حضور حدث "Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go"، وذلك قبل عودتهما إلى المملكة المتحدة لحضور حفل جوائز "WellChild" في 8 سبتمبر.
وكان ميغان وهاري حضرا حفل الجوائز سابقا في عام 2019، قبل أن يتنحيا عن منصبيهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة البريطانية في عام 2020.
وظهر "دوق ودوقة ساسكس" في أول ظهور علني لهما في المملكة المتحدة لأكثر من عامين في شهر يونيو، عندما حضرا قداس عيد الشكر في كاتدرائية القديس بولس.
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