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https://sputnikarabic.ae/20220815/الجزائر-شنقريحة-يفتتح-دورة-الألعاب-العسكرية-الدولية-في-البليدة-1066418424.html
الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة
الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة
أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، على افتتاح دورة الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في البليدة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
آرميا 2022
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ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن حفل الافتتاح جرى بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية الأولى بالبليدة.وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمته: "تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر وروسيا الموقع العام الماضي".واعتبر شنقريحة أن الدول الكثيرة المشاركة في الدورة دليل على أهمية هذا المحفل الرياضي العسكري الذي بات يجذب مشاركين جدد من مختلف القارات.ويأتي احتضان الجزائر لمنافسة "الفصيلة المحمولة جوا"، كجزء من الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2022" التي تنظم في روسيا، خلال الفترة بين 15 و21 أغسطس/ آب الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20200703/تعيين-شنقريحة-رئيسا-لأركان-الجيش-الجزائري-1045904992.html
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الجزائر, آرميا 2022
الجزائر, آرميا 2022

الجزائر... شنقريحة يفتتح دورة الألعاب العسكرية الدولية في البليدة

09:15 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 09:22 GMT 15.08.2022)
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الاثنين، على افتتاح دورة الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 في البليدة.
ونقلت صحيفة "النهار" عن بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن حفل الافتتاح جرى بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية الأولى بالبليدة.
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2020
تعيين شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري
3 يوليو 2020, 11:08 GMT
وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمته: "تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر وروسيا الموقع العام الماضي".
واعتبر شنقريحة أن الدول الكثيرة المشاركة في الدورة دليل على أهمية هذا المحفل الرياضي العسكري الذي بات يجذب مشاركين جدد من مختلف القارات.
ويأتي احتضان الجزائر لمنافسة "الفصيلة المحمولة جوا"، كجزء من الألعاب العسكرية الدولية "آرميا-2022" التي تنظم في روسيا، خلال الفترة بين 15 و21 أغسطس/ آب الجاري.
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