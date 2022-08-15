https://sputnikarabic.ae/20220815/الحشد-الشعبي-العراقي-يحبط-مخططا-إرهابيا-في-الموصل-1066425479.html

الحشد الشعبي العراقي يحبط مخططا إرهابيا في الموصل

الحشد الشعبي العراقي يحبط مخططا إرهابيا في الموصل

أحبطت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الاثنين، مخططا إرهابيا لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

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العراق

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وأكدت أن "يقظة القوات الأمنية والحشد أحبطت المخطط الخبيث"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشارت إلى أن إحباط المخطط الإرهابي تم من خلال "عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الجيش واللواء 60 في الحشد الشعبي".ولفتت هيئة الحشد الشعبي العراقي إلى أن العملية "أسفرت عن العثور على مادة (TNT) ومادة (C4) تقدّر بـ( 10 أكياس) وعدد من أجهزة الهاتف المحمول الجاهز للربط كان الإرهابيون يرمون ربط المتفجرات لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) المتكررة.

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