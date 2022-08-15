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https://sputnikarabic.ae/20220815/الدفاع-المدني-السوداني-مصرع-وإصابة-نحو-100-شخص-جراء-السيول-خلال-أغسطس-1066431296.html
الدفاع المدني السوداني: مصرع وإصابة نحو 100 شخص جراء السيول خلال أغسطس
الدفاع المدني السوداني: مصرع وإصابة نحو 100 شخص جراء السيول خلال أغسطس
أعلن الدفاع المدني بالسودان، مصرع وإصابة حوالي 100 شخص خلال الشهر الجاري جراء سيول الأمطار التي اجتاحت مناطق متفرقة بالبلاد. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T12:34+0000
2022-08-15T12:34+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. جاء هذا في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم المجلس القومي لقوات العميد عبد الجليل عبد الرحيم، لوكالة "سبوتنيك".وقال المسؤول السوداني إن "السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن مصرع 66 شخصا، وإصابة 28 آخرين غالبيتهم بولاية شمال كردفان التي لقي فيها 19 شخصا مصرعهم".وأضاف، أن "السيول خلفت ورائها أيضا 8993 منزلا منهارا بشكل كامل و14963 منزلا منهارا بشكل جزئي، بجانب انهيار عشرات المرافق العامة والمخازن التجارية والمشاريع الزراعة".كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر، في تقرير أصدره قبل أيام، أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20210803/مدير-موقع-التراث-العالمي-بالسودان-يكشف-لـسبوتنيك-الإجراءات-التي-تمت-لحماية-الآثار-من-خطر-الفيضان-1049749138.html
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أخبار السودان اليوم

الدفاع المدني السوداني: مصرع وإصابة نحو 100 شخص جراء السيول خلال أغسطس

12:34 GMT 15.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلن الدفاع المدني بالسودان، مصرع وإصابة حوالي 100 شخص خلال الشهر الجاري جراء سيول الأمطار التي اجتاحت مناطق متفرقة بالبلاد.
الخرطوم - سبوتنيك. جاء هذا في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم المجلس القومي لقوات العميد عبد الجليل عبد الرحيم، لوكالة "سبوتنيك".
محمود سليمان مدير موقع التراث العالمي التابع لليونسكو في جزيرة مروي التاريخية بالسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2021
مدير موقع التراث العالمي بالسودان يكشف لـ"سبوتنيك" الإجراءات التي تمت لحماية الآثار من خطر الفيضان
3 أغسطس 2021, 19:54 GMT
وقال المسؤول السوداني إن "السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، أسفرت عن مصرع 66 شخصا، وإصابة 28 آخرين غالبيتهم بولاية شمال كردفان التي لقي فيها 19 شخصا مصرعهم".
وأضاف، أن "السيول خلفت ورائها أيضا 8993 منزلا منهارا بشكل كامل و14963 منزلا منهارا بشكل جزئي، بجانب انهيار عشرات المرافق العامة والمخازن التجارية والمشاريع الزراعة".
كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد ذكر، في تقرير أصدره قبل أيام، أن حوالي 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسم الأمطار.
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