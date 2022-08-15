https://sputnikarabic.ae/20220815/المبعوث-الأممي-دخول-33-سفينة-محملة-بمشتقات-نفطية-إلى-اليمن-منذ-بدء-الهدنة-1066443694.html

المبعوث الأممي: دخول 33 سفينة محملة بمشتقات نفطية إلى اليمن منذ بدء الهدنة

المبعوث الأممي: دخول 33 سفينة محملة بمشتقات نفطية إلى اليمن منذ بدء الهدنة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، دخول 33 سفينة محملة بنحو مليون طن متري من المشتقات النفطية إلى البلاد عبر ميناء الحديدة، منذ بدء... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T14:45+0000

2022-08-15T14:45+0000

2022-08-15T14:45+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال غروندبرغ خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي: "منذ بدء الهدنة، أُجيز دخول 33 سفينة إلى ميناء الحديدة محمَّلة بقرابة مليون طن متري من مختلف المشتقات النفطية".وأضاف: "منذ بدء الهدنة وحتى الآن، تم تسيير 31 رحلة ذهاب وإياب، أقلت أكثر من 15000 مسافر من وإلى صنعاء. وبفضل الدعم الاستثنائي المقدّم من الأردن، ازداد عدد الرحلات التجارية حتى وصل لثلاث رحلات أسبوعية ما بين صنعاء وعمّان".وأشار غروندبرغ إلى أن أطراف الصراع في اليمن، أعربت عن التزامها بالاستفادة من الشهرين المقبلين لمواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع بحلول أكتوبر/ تشرين الأول.وتابع قائلا: "سيشمل الاتفاق الموسَّع عناصر إضافية تحمل المزيد من الإمكانيات لتحسين الحياة اليومية لرجال ونساء اليمن".في الأسبوع الماضي، قال غروندبرغ إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" وافقتا على تمديد الهدنة شهرين آخرين، مشيرا إلى توافقهما على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وأعلن غروندبرغ في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، موافقة الأطراف اليمنية على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ أبريل/ نيسان الماضي الماضي، لمدة شهرين قبل أن يتم تجديدها مرة أخرى الأربعاء الماضي.يشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, منظمة الأمم المتحدة