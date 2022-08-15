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المكسيك.. مهاجرون سريون يعلنون التحضير لقافلة جديدة صوب الحدود الأمريكية
المكسيك.. مهاجرون سريون يعلنون التحضير لقافلة جديدة صوب الحدود الأمريكية
أفادت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، بأن المئات من المهاجرين غير النظاميين أعلنوا التحضير لقافلة جديدة للهجرة صوب الحدود الشمالية للمكسيك. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T04:40+0000
2022-08-15T04:40+0000
أخبار المكسيك
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وحسب المعهد المكسيكي للهجرة، فإن هؤلاء المهاجرين، ومن بينهم نساء وأطفال قاصرون، أعلنوا خلال احتجاجات في بلدة تاباتشولا القريبة من الحدود الجنوبية للمكسيك مع غواتيمالا استعدادهم لتنظيم "قافلة الاستقلال" في اتجاه الحدود المكسيكية الأمريكية.وأوضح المعهد، في بيان، أن عناصر الحرس الوطني فرقوا تجمعات لهؤلاء المهاجرين في عدة مناطق في البلدة الحدودية في ولاية تشياباس، وأكدوا لهم عمل سلطات الهجرة على تسوية أوضاعهم القانونية بأسرع وقت ممكن.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الآلاف من المهاجرين "العالقين" في الحدود الجنوبية للمكسيك يشتكون من "بطء إجراءات الهجرة في المنطقة الحدودية بين المكسيك وغواتيمالا"، في وقت يواصل فيه الآلاف التوافد على المكسيك بطريقة غير نظامية.وشهدت تدفقات الهجرة إلى المكسيك زيادة غير مسبوقة منذ بداية العام، واكبها ارتفاع في حالات اعتقال المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما بعد فاجعة مقتل مهاجرين سريين اختناقا في مقطورة في الحدود الشمالية للمكسيك.ويختار آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى والكاريبي خوض تجربة الهجرة المحفوفة بالمخاطر، وغالبا ما يكونون عرضة للاختطاف أو الاعتقال أو الاغتيال على أيدي العصابات الإجرامية لتهريب البشر.
https://sputnikarabic.ae/20220814/المكسيك-إرسال-جنود-إلى-منطقة-حدودية-بعد-مصرع-11-شخصا-في-أعمال-عنف-1066378517.html
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أخبار المكسيك
أخبار المكسيك

المكسيك.. مهاجرون سريون يعلنون التحضير لقافلة جديدة صوب الحدود الأمريكية

04:40 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / Paul Ratjeطالبو لجوء، مهاجرون من هايتي، يعبرون نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021.
طالبو لجوء، مهاجرون من هايتي، يعبرون نهر ريو غراندي لعبور الحدود بين سيوداد أكونا بالمكسيك وديل ريو، ولاية تكساس، الولايات المتحدة، بعد شراء الإمدادات من الجانب المكسيكي، في سيوداد أكونا، المكسيك، 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / Paul Ratje
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أفادت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، بأن المئات من المهاجرين غير النظاميين أعلنوا التحضير لقافلة جديدة للهجرة صوب الحدود الشمالية للمكسيك.
وحسب المعهد المكسيكي للهجرة، فإن هؤلاء المهاجرين، ومن بينهم نساء وأطفال قاصرون، أعلنوا خلال احتجاجات في بلدة تاباتشولا القريبة من الحدود الجنوبية للمكسيك مع غواتيمالا استعدادهم لتنظيم "قافلة الاستقلال" في اتجاه الحدود المكسيكية الأمريكية.
وأوضح المعهد، في بيان، أن عناصر الحرس الوطني فرقوا تجمعات لهؤلاء المهاجرين في عدة مناطق في البلدة الحدودية في ولاية تشياباس، وأكدوا لهم عمل سلطات الهجرة على تسوية أوضاعهم القانونية بأسرع وقت ممكن.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الآلاف من المهاجرين "العالقين" في الحدود الجنوبية للمكسيك يشتكون من "بطء إجراءات الهجرة في المنطقة الحدودية بين المكسيك وغواتيمالا"، في وقت يواصل فيه الآلاف التوافد على المكسيك بطريقة غير نظامية.
الشرطة المكسيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
المكسيك.. إرسال جنود إلى منطقة حدودية بعد مصرع 11 شخصا في أعمال عنف
14 أغسطس, 03:48 GMT
وشهدت تدفقات الهجرة إلى المكسيك زيادة غير مسبوقة منذ بداية العام، واكبها ارتفاع في حالات اعتقال المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما بعد فاجعة مقتل مهاجرين سريين اختناقا في مقطورة في الحدود الشمالية للمكسيك.
ويختار آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى والكاريبي خوض تجربة الهجرة المحفوفة بالمخاطر، وغالبا ما يكونون عرضة للاختطاف أو الاعتقال أو الاغتيال على أيدي العصابات الإجرامية لتهريب البشر.
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