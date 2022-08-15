https://arabic.sputniknews.com/20220815/برلماني-بريطاني-لافروف-يتغلب-على-جونسون-1066412341.html
برلماني بريطاني: لافروف يتغلب على جونسون
برلماني بريطاني: لافروف يتغلب على جونسون
أعلن عضو في البرلمان البريطاني عن سيطرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على المحادثات مع بوريس جونسون خلال تولي الأخير وزارة الخارجية البريطانية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T05:08+0000
2022-08-15T05:08+0000
2022-08-15T05:08+0000
العالم
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وقال النائب كريس برايان عن حزب العمال في الحديث لـ"يسبريسو"، إن لافروف "تغلب على جونسون بالحيلة في حين لم يستطع الأخير أن يفهم ماذا يجري".ووفقا لبرايان فإن جونسون بدا ضعيفا جدا خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
برلماني بريطاني: لافروف يتغلب على جونسون
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أعلن عضو في البرلمان البريطاني عن سيطرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على المحادثات مع بوريس جونسون خلال تولي الأخير وزارة الخارجية البريطانية.
وقال
النائب كريس برايان عن حزب العمال في الحديث لـ"يسبريسو"، إن لافروف "تغلب على جونسون بالحيلة في حين لم يستطع الأخير أن يفهم ماذا يجري".
ووفقا لبرايان فإن جونسون بدا ضعيفا جدا خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس.