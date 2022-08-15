https://sputnikarabic.ae/20220815/بريطانيا-بحاجة-إلى-مليارات-الدولارات-لإنقاذ-الأسر-من-أزمة-غلاء-المعيشة-1066443127.html
بريطانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات لإنقاذ الأسر من أزمة غلاء المعيشة
بريطانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات لإنقاذ الأسر من أزمة غلاء المعيشة
حذرت مؤسسة أبحاث رائدة، اليوم الاثنين، من أن بريطانيا بحاجة إلى إيجاد المزيد من المليارات من أجل الاستمرار في إعالة الأسر وسط أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:29+0000
2022-08-15T14:29+0000
2022-08-15T14:29+0000
بريطانيا
اقتصاد
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ويقدر تحليل من معهد الدراسات المالية (IFS) أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى 12 مليار جنيه إسترليني (14.5 مليار دولار) إضافية لتحقيق ما خططت للقيام به مع حزمة 24 مليار جنيه إسترليني المعلن عنها في مايو/ أيار، بحسب موقع "ياهو فايننس".ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان من المتوقع - آنذاك - أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 95% في الفترة من 2022 إلى 2023، لكن من المتوقع الآن أن ترتفع بنسبة 141%.وحذر البحث، الذي نُشر يوم الاثنين، بتمويل من مؤسسة "نافيلد"، من أن المطالبين بمزايا سن العمل يواجهون انخفاضا في دخلهم الحقيقي بموجب أحدث توقعات التضخم. وقال: "هؤلاء المطالبون الآن في طريقهم لرؤية انخفاض قدره 620 جنيها إسترلينيا في دخلهم الحقيقي على مدار العام".لكن المعهد يقول إن مضاعفة المنحة الحالية البالغة 650 جنيها إسترلينيا لمن يتلقون الإعانات ستحميهم في المتوسط، بالإضافة إلى مساعدة المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض والعائلات في العمل، بتكلفة تقارب 5.5 مليار جنيه إسترليني.وأضاف: "إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تغطية نصف تكلفة زيادة الفواتير، فسيتعين زيادة الدعم بمقدار 260 جنيها إسترلينيا أخرى بتكلفة تبلغ نحو 7 مليارات جنيه إسترليني أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20220811/أزمة-في-بريطانيا-بسبب-منجم-فحم-يعوض-واردات-الطاقة-الروسية-والسلطات-تضطر-لتأجيل-الموافقة-عليه-1066301380.html
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بريطانيا, اقتصاد
بريطانيا بحاجة إلى مليارات الدولارات لإنقاذ الأسر من أزمة غلاء المعيشة
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حذرت مؤسسة أبحاث رائدة، اليوم الاثنين، من أن بريطانيا بحاجة إلى إيجاد المزيد من المليارات من أجل الاستمرار في إعالة الأسر وسط أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع تكاليف الضروريات المنزلية من الغذاء إلى الوقود.
ويقدر تحليل من معهد الدراسات المالية (IFS) أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى 12 مليار جنيه إسترليني (14.5 مليار دولار) إضافية لتحقيق ما خططت للقيام به مع حزمة 24 مليار جنيه إسترليني المعلن عنها في مايو/ أيار، بحسب موقع
"ياهو فايننس".
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان من المتوقع - آنذاك - أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 95% في الفترة من 2022 إلى 2023، لكن من المتوقع الآن أن ترتفع بنسبة 141%.
وحذر البحث، الذي نُشر يوم الاثنين، بتمويل من مؤسسة "نافيلد"، من أن المطالبين بمزايا سن العمل يواجهون انخفاضا في دخلهم الحقيقي بموجب أحدث توقعات التضخم. وقال: "هؤلاء المطالبون الآن في طريقهم لرؤية انخفاض قدره 620 جنيها إسترلينيا في دخلهم الحقيقي على مدار العام".
لكن المعهد يقول إن مضاعفة المنحة الحالية البالغة 650 جنيها إسترلينيا لمن يتلقون الإعانات
ستحميهم في المتوسط، بالإضافة إلى مساعدة المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض والعائلات في العمل، بتكلفة تقارب 5.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف: "إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تغطية نصف تكلفة زيادة الفواتير، فسيتعين زيادة الدعم بمقدار 260 جنيها إسترلينيا أخرى بتكلفة تبلغ نحو 7 مليارات جنيه إسترليني أخرى".