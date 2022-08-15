https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-لدى-روسيا-العديد-من-الحلفاء-في-قارات-مختلفة-لا-ينحنون-أمام-الهيمنة-ويختارون-طريق-السيادة-1066429273.html
بوتين: لدى روسيا العديد من الحلفاء في قارات مختلفة لا ينحنون أمام الهيمنة ويختارون طريق السيادة
بوتين: لدى روسيا العديد من الحلفاء في قارات مختلفة لا ينحنون أمام الهيمنة ويختارون طريق السيادة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لدى روسيا العديد من الحلفاء في قارات مختلفة لا ينحنون أمام الهيمنة ويختارون طريق السيادة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T12:08+0000
2022-08-15T12:08+0000
2022-08-15T13:15+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
آرميا 2022
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال حفل افتتاح معرض "آرميا - 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو قال فيه: "نحن نثمن عاليا أن بلادنا لديها العديد من الحلفاء والشركاء ومن لديهم أفكارا مماثلة في مختلف القارات. إنها دول لا تنحني أمام ما يسمى بالهيمنة. يظهر قادتهم شخصية قيادية حقيقية ولا ينحنون".وأكد بوتين أن هذه الدول تختار طريقا سياديا ومستقلا للتنمية، وتريد حل قضايا الأمن العالمي والإقليمي بشكل جماعي على أساس القانون الدولي والمسؤولية المتبادلة ومراعاة مصالح بعضها البعض.وشهد الافتتاح فعاليات متنوعة حيث قامت فرق عسكرية تمثل الدول المشاركة حاملة أعلام بلادها بتنفيذ عرض عسكري، بالتزامن مع عزف الفرق الموسيقية الروسية.ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021) خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, آرميا 2022
بوتين: لدى روسيا العديد من الحلفاء في قارات مختلفة لا ينحنون أمام الهيمنة ويختارون طريق السيادة
12:08 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لدى روسيا العديد من الحلفاء في قارات مختلفة لا ينحنون أمام الهيمنة ويختارون طريق السيادة.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال حفل افتتاح معرض "آرميا - 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو قال فيه: "نحن نثمن عاليا أن بلادنا لديها العديد من الحلفاء والشركاء ومن لديهم أفكارا مماثلة في مختلف القارات. إنها دول لا تنحني أمام ما يسمى بالهيمنة. يظهر قادتهم شخصية قيادية حقيقية ولا ينحنون".
وأكد بوتين أن هذه الدول تختار طريقا سياديا ومستقلا للتنمية، وتريد حل قضايا الأمن العالمي والإقليمي بشكل جماعي على أساس القانون الدولي والمسؤولية المتبادلة ومراعاة مصالح بعضها البعض.
وشهد الافتتاح فعاليات متنوعة حيث قامت فرق عسكرية تمثل الدول المشاركة حاملة أعلام بلادها بتنفيذ عرض عسكري، بالتزامن مع عزف الفرق الموسيقية الروسية.
ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021)
خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.