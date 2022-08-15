https://arabic.sputniknews.com/20220815/بيانات-رسمية-لحرائق-الغابات-في-أوروبا-تؤكد-احتراق-أكثر-من-660-ألف-هكتار-1066410650.html
بيانات رسمية لحرائق الغابات في أوروبا تؤكد احتراق أكثر من 660 ألف هكتار
بيانات رسمية لحرائق الغابات في أوروبا تؤكد احتراق أكثر من 660 ألف هكتار
أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (إي إف إف آي إس) احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات في دول أوروبا منذ شهر يناير الماضي، رغم أن موسم... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T00:38+0000
2022-08-15T00:38+0000
2022-08-15T00:38+0000
حرائق الغابات
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضافت البيانات، أنه منذ مطلع يناير الماضي، دمرت الحرائق 662 هكتارا من الغابات في الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا للبيانات المحدثة اليوم الأحد، حيث احتفظ بإحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج "كوبرنيكوس الأوروبي".وقال "إي إف إف آي إس" إنه تم احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات يعد رقما قياسيا في هذه المرحلة من العام منذ بدء بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.يذكر أن "كوبيرنيكوس" هو برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض الذي تم تنسيقه وإدارته للمفوضية الأوروبية بواسطة وكالة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الفضاء بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف إلى تحقيق قدرة عالمية ومستمرة ومستقلة وعالية الجودة لرصد الأرض على نطاق واسع.
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حرائق الغابات, أخبار الاتحاد الأوروبي
بيانات رسمية لحرائق الغابات في أوروبا تؤكد احتراق أكثر من 660 ألف هكتار
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أظهرت بيانات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (إي إف إف آي إس) احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات في دول أوروبا منذ شهر يناير الماضي، رغم أن موسم الحرائق المرتفع لم ينته بعد مع تزايد عدد الحرائق المؤقت في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت البيانات، أنه منذ مطلع يناير الماضي، دمرت الحرائق 662 هكتارا من الغابات
في الاتحاد الأوروبي وذلك وفقا للبيانات المحدثة اليوم الأحد، حيث احتفظ بإحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج "كوبرنيكوس الأوروبي".
وقال "إي إف إف آي إس" إنه تم احتراق أكثر من 660 ألف هكتار من الغابات يعد رقما قياسيا في هذه المرحلة من العام منذ بدء بيانات الأقمار الصناعية عام 2006.
يذكر أن "كوبيرنيكوس" هو برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض الذي تم تنسيقه وإدارته للمفوضية الأوروبية بواسطة وكالة الاتحاد الأوروبي لبرنامج الفضاء بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو يهدف إلى تحقيق قدرة عالمية ومستمرة ومستقلة وعالية الجودة لرصد الأرض على نطاق واسع.