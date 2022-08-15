https://sputnikarabic.ae/20220815/حكم-بسجن-زعيمة-ميانمار-السابقة-6-سنوات-لإدانتها-بالفساد-1066426736.html

حكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة 6 سنوات لإدانتها بالفساد

حكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة 6 سنوات لإدانتها بالفساد

قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم الاثنين، بسجن الزعيمة المدنية المعزولة، أونغ سان سو كي، 6 سنوات لإدانتها بالفساد، بحسب مصدر مقرب من القضية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T11:32+0000

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2022-08-15T11:32+0000

أخبار ميانمار

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قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن سو كي حكم عليها بالسجن 6 أعوام بموجب 4 تهم متعلقة بمكافحة الفساد، بحسب "فرانس برس".وتقبع سو كي في سجن عسكري منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومتها في فبراير/ شباط من العام الماضي.بدت الزعيمة المدنية في صحة جيدة ولم تدل بأي تصريح عقب الحكم الأخير الصادر بحقها، وفقا للمصدر ذاته.وكان قد حكم بالسجن على سو كي الحائزة على جائزة نوبل 11 عاما لإدانتها بالفساد والتحريض ضد الجيش وخرق قواعد مكافحة كورونا وخرق قانون الاتصالات.لا تزال سو كي تواجه مجموعة أخرى من التهم الجنائية تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد والتزوير الانتخابي، وتسجن لعقود في حال أدينت بكل التهم.

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