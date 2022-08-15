https://sputnikarabic.ae/20220815/حكم-بسجن-زعيمة-ميانمار-السابقة-6-سنوات-لإدانتها-بالفساد-1066426736.html
حكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة 6 سنوات لإدانتها بالفساد
حكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة 6 سنوات لإدانتها بالفساد
قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم الاثنين، بسجن الزعيمة المدنية المعزولة، أونغ سان سو كي، 6 سنوات لإدانتها بالفساد، بحسب مصدر مقرب من القضية. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T11:32+0000
2022-08-15T11:32+0000
2022-08-15T11:32+0000
أخبار ميانمار
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قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن سو كي حكم عليها بالسجن 6 أعوام بموجب 4 تهم متعلقة بمكافحة الفساد، بحسب "فرانس برس".وتقبع سو كي في سجن عسكري منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومتها في فبراير/ شباط من العام الماضي.بدت الزعيمة المدنية في صحة جيدة ولم تدل بأي تصريح عقب الحكم الأخير الصادر بحقها، وفقا للمصدر ذاته.وكان قد حكم بالسجن على سو كي الحائزة على جائزة نوبل 11 عاما لإدانتها بالفساد والتحريض ضد الجيش وخرق قواعد مكافحة كورونا وخرق قانون الاتصالات.لا تزال سو كي تواجه مجموعة أخرى من التهم الجنائية تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد والتزوير الانتخابي، وتسجن لعقود في حال أدينت بكل التهم.
https://sputnikarabic.ae/20220805/الخارجية-الأمريكية-ندعو-المجتمع-الدولي-إلى-عدم-دعم-انتخابات-ميانمار-في-عام-2023-1066039878.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ميانمار
حكم بسجن زعيمة ميانمار السابقة 6 سنوات لإدانتها بالفساد
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قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم الاثنين، بسجن الزعيمة المدنية المعزولة، أونغ سان سو كي، 6 سنوات لإدانتها بالفساد، بحسب مصدر مقرب من القضية.
قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن سو كي حكم عليها بالسجن 6 أعوام بموجب 4 تهم متعلقة بمكافحة الفساد، بحسب "فرانس برس".
وتقبع سو كي في سجن عسكري منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومتها في فبراير/ شباط من العام الماضي.
بدت الزعيمة المدنية
في صحة جيدة ولم تدل بأي تصريح عقب الحكم الأخير الصادر بحقها، وفقا للمصدر ذاته.
وكان قد حكم بالسجن على سو كي الحائزة على جائزة نوبل 11 عاما لإدانتها بالفساد والتحريض ضد الجيش وخرق قواعد مكافحة كورونا وخرق قانون الاتصالات.
لا تزال سو كي تواجه مجموعة أخرى من التهم الجنائية تشمل انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد والتزوير الانتخابي، وتسجن لعقود في حال أدينت بكل التهم.