دراسة تكشف عن الفاكهة "رقم 1" لحياة أطول

كشفت دراسة جديدة عن فاكهة لذيذة يمكنها أن تساعدك على العيش لفترة أطول، لاحتوائها على مضادات أكسدة ومغذيات نباتية كبيرة. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

تقول الدراسة التي نشرتها مجلة "Foods" مؤخرا، في المرة القادمة التي تشتهي فيها بعض الفاكهة الطازجة، قد ترغب في تناول القليل من العنب، على ما نقل موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.وفقا للدراسة فإن العنب ليس علاجا لذيذا فحسب، بل يمكنه أيضا مساعدتك على العيش لفترة أطول.عندما تمت إضافة حوالي كوبين من العنب إلى نظام غذائي يومي يشتمل على كمية عالية من الأطعمة الغنية بالدهون، أدى ذلك إلى انخفاض مشاكل الكبد الدهني، ورفع مستويات الجينات المضادة للأكسدة، وزيادة العمر.على الرغم من الخاضعين للدراسة كانوا من الفئران وليس البشر، فقد قدر الدكتور جون بيزوتو، الذي كان جزءا من الفريق من جامعة "ويسترن نيو إنغلاند" الذي أجرى الدراسة، أنه يمكن على الأرجح الاستمتاع بحياة أطول من أربع أو خمس سنوات إذا بدأ الناس في تناول العنب بانتظام.تقول لورا مكديرموت، أخصائية التغذية المعتمدة: "ما يجعلني متحمسة بشأن هذه الدراسة والموضوع هو أنه سيتم إجراء المزيد من الأبحاث حول مضادات الأكسدة ودورها في إدارة الأمراض والوقاية منها بشكل عام (..) سيوفر هذا المزيد من الأسباب للناس للتركيز على مجموعة متنوعة شاملة من الأطعمة في وجباتهم الغذائية".أما عن سبب كون العنب صحيا إلى هذه الدرجة، فقد أشارت ماكديرموت إلى أن "المحتوى المضاد للأكسدة يجعل العنب مضادا للالتهابات بطبيعته. العنب يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة بما في ذلك ريسفيراترول وكيرسيتين والأنثوسيانين".بينما تعترف بأن "هذه الأسماء قد لا تعني الكثير لمعظم الناس" توضح خبيرة التغذية "المقصد هو أن العنب يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، والتي ستساعد جنبا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن على محاربة الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وإنتاج مضادات للالتهاب".تضيف ماكديرموت أن "العنب صحي أيضا لأنه يحتوي على مغذيات نباتية، والتي لها أيضا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ما يساعد على الحفاظ على صحة الخلايا والحمض النووي، وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحتك".وتتابع: "مضادات الأكسدة هي واحدة من أروع الأشياء في بعض الأطعمة. حقيقة قدرتها على الدخول في نظامنا والمساعدة في مكافحة الالتهاب (تقليل الإجهاد التأكسدي) ميزة كبيرة".وتختم بقولها: "هذه الدراسة، بالإضافة إلى الدراسات الأخرى التي أجريت على مضادات الأكسدة الموجودة في العنب، تستخدم كميات طبيعية جدا- ما يعني أنه يمكنك دمجها في كوب أو اثنين في يومك وجني الفوائد المضادة للأكسدة".

