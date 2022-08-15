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"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة
"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T18:19+0000
2022-08-15T18:50+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".
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روسيا, رصد عسكري

"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة

18:19 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 18:50 GMT 15.08.2022)
© Sputnik . Vitaliy Ankovأول 3 مقاتلات من طراز ميغ 31 بي إم بعد التحديث
أول 3 مقاتلات من طراز ميغ 31 بي إم بعد التحديث - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك، وأجبرها طاقم الطائرة "ميغ 31" على مغادرة الأراضي الروسية.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.

"لوقف انتهاك حدود الدولة (الروسية)، تم إطلاق مقاتلة ميغ 31 بي أم تابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، والتي حددتها (الطائرة المعادية) على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الملكي (البريطاني) RC-135، وخرق الهدف الجوي حدود الدولة (روسيا الاتحادية) عند كيب (رأس) سفياتوي نوس".

وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".
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