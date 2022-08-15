https://sputnikarabic.ae/20220815/طائرة-استطلاع-بريطانية-تنتهك-المجال-الجوي-الروسي--1066450252.html
"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة
"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T18:19+0000
2022-08-15T18:19+0000
2022-08-15T18:50+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".
https://sputnikarabic.ae/20220813/ميغ-31-إي-الجديدة-تضع-مركبة-فضائية-في-المدار-قدرة-فريدة-للأسطول-الروسي-فيديو-1066375568.html
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روسيا, رصد عسكري
"ميغ 31" تعترض طائرة استطلاع بريطانية انتهكت المجال الروسي وتجبرها على المغادرة
18:19 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 18:50 GMT 15.08.2022) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرة استطلاع بريطانية انتهكت الحدود الجوية لروسيا الاتحادية، بالقرب من كيب "سفياتوي نوس" في منطقة مورمانسك، وأجبرها طاقم الطائرة "ميغ 31" على مغادرة الأراضي الروسية.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد اكتشفت قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة فوق بحر بارنتس هدفا جويا مجهولا كان متوجها إلى حدود دولة روسيا الاتحادية.
"لوقف انتهاك حدود الدولة (الروسية)، تم إطلاق مقاتلة ميغ 31 بي أم تابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة، والتي حددتها (الطائرة المعادية) على أنها طائرة استخبارات إلكترونية وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الملكي (البريطاني) RC-135، وخرق الهدف الجوي حدود الدولة (روسيا الاتحادية) عند كيب (رأس) سفياتوي نوس".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "من خلال الإجراءات التي نفذها طائم طائرة "ميغ 31 بي أم"
، تم إرغام طائرة الاستطلاع (البريطانية) على الخروج من أراضي روسيا الاتحادية".