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فيروس كورونا يدخل "البنتاغون" الأمريكي متسللا من "البيت الأبيض"... فيديو
فيروس كورونا يدخل "البنتاغون" الأمريكي متسللا من "البيت الأبيض"... فيديو
أكد وزير الدفاع لويد أوستن، يوم الاثنين، أن إصابته بفيروس كورونا المستجد قد ثبتت، مشيرا إلى أنه دخل في عزلة ذاتية، وذلك بعد أيام على إصابة زعيم البيت الأبيض،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T17:46+0000
2022-08-15T17:46+0000
العالم
جو بايدن
البنتاغون الأمريكي
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وقال أوستن في بيان نشره "البنتاغون": "هذا الصباح ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أعاني من أعراض معتدلة وسيتم الحجر الصحي في المنزل لمدة خمسة أيام قادمة وفقًا لتوصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكي".وفقًا لأوستن، فإنه على الرغم من مرضه، سيستمر في أداء جميع المهام الموكلة إليه بالكامل كوزير للدفاع، مشيرا إلى عزمه "الالتزام بجدول أعماله المعتاد في شكل افتراضي من المنزل".ونوه الوزير الأمريكي إلى أنه تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد -19 وتلقى بالإضافة إلى ذلك، جرعتين من اللقاحات المعززة.تناقل رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأسبوع الماضي، مقطعًا مصورًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ‏وهو يسعل بشدة بعد الإعلان رسميا عن تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد للمرة الثانية.‏وفي يوم السبت الموافق 30 يوليو/ تموز، أعلن جو بايدن أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
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العالم, جو بايدن, البنتاغون الأمريكي

فيروس كورونا يدخل "البنتاغون" الأمريكي متسللا من "البيت الأبيض"... فيديو

17:46 GMT 15.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أكد وزير الدفاع لويد أوستن، يوم الاثنين، أن إصابته بفيروس كورونا المستجد قد ثبتت، مشيرا إلى أنه دخل في عزلة ذاتية، وذلك بعد أيام على إصابة زعيم البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالفيروس.
وقال أوستن في بيان نشره "البنتاغون": "هذا الصباح ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أعاني من أعراض معتدلة وسيتم الحجر الصحي في المنزل لمدة خمسة أيام قادمة وفقًا لتوصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكي".
وفقًا لأوستن، فإنه على الرغم من مرضه، سيستمر في أداء جميع المهام الموكلة إليه بالكامل كوزير للدفاع، مشيرا إلى عزمه "الالتزام بجدول أعماله المعتاد في شكل افتراضي من المنزل".

أبلغ وزير الدفاع الأمريكي أن "آخر اتصال شخصي له مع الرئيس (الأمريكي جو بايدن) كان في 29 يوليو/تموز".

ونوه الوزير الأمريكي إلى أنه تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد -19 وتلقى بالإضافة إلى ذلك، جرعتين من اللقاحات المعززة.
تناقل رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأسبوع الماضي، مقطعًا مصورًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ‏وهو يسعل بشدة بعد الإعلان رسميا عن تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد للمرة الثانية.‏

واضطر بايدن إلى إيقاف حديثه خلال خطاب ألقاه، يوم الثلاثاء الماضي، في حديقة البيت الأبيض، بسبب استمرار سعاله، وذلك بعد أيام فقط من اختباره "سلبيا" لـ(كوفيد-19).

وفي يوم السبت الموافق 30 يوليو/ تموز، أعلن جو بايدن أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".
وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.
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