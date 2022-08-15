https://sputnikarabic.ae/20220815/فيروس-كورونا-يدخل-البنتاغون-الأمريكي-متسللا-من-البيت-الأبيض-فيديو---1066449246.html

فيروس كورونا يدخل "البنتاغون" الأمريكي متسللا من "البيت الأبيض"... فيديو

فيروس كورونا يدخل "البنتاغون" الأمريكي متسللا من "البيت الأبيض"... فيديو

أكد وزير الدفاع لويد أوستن، يوم الاثنين، أن إصابته بفيروس كورونا المستجد قد ثبتت، مشيرا إلى أنه دخل في عزلة ذاتية، وذلك بعد أيام على إصابة زعيم البيت الأبيض،... 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T17:46+0000

2022-08-15T17:46+0000

2022-08-15T17:46+0000

العالم

جو بايدن

البنتاغون الأمريكي

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وقال أوستن في بيان نشره "البنتاغون": "هذا الصباح ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أعاني من أعراض معتدلة وسيتم الحجر الصحي في المنزل لمدة خمسة أيام قادمة وفقًا لتوصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكي".وفقًا لأوستن، فإنه على الرغم من مرضه، سيستمر في أداء جميع المهام الموكلة إليه بالكامل كوزير للدفاع، مشيرا إلى عزمه "الالتزام بجدول أعماله المعتاد في شكل افتراضي من المنزل".ونوه الوزير الأمريكي إلى أنه تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد -19 وتلقى بالإضافة إلى ذلك، جرعتين من اللقاحات المعززة.تناقل رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأسبوع الماضي، مقطعًا مصورًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ‏وهو يسعل بشدة بعد الإعلان رسميا عن تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد للمرة الثانية.‏وفي يوم السبت الموافق 30 يوليو/ تموز، أعلن جو بايدن أنه ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى، بعد أكثر من 3 أيام بقليل من توقفه عن إجراءات العزل بعد اختباره "سلبيا".وتم تلقيح الرئيس الأمريكي بالكامل ضد فيروس "كورونا"، ومنحه جرعة معززة من اللقاح المضاد مرتين.

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العالم, جو بايدن, البنتاغون الأمريكي