https://arabic.sputniknews.com/20220815/كوريا-الجنوبية-تعرض-خطة-جريئة-ومغرية-لجارتها-الشمالية-مقابل-نزع-السلاح-النووي-1066421809.html
كوريا الجنوبية تعرض "خطة جريئة" ومغرية لجارتها الشمالية مقابل نزع السلاح النووي
كوريا الجنوبية تعرض "خطة جريئة" ومغرية لجارتها الشمالية مقابل نزع السلاح النووي
أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، عن إعداد "خطة جريئة للتعاون السياسي والعسكري مع الجارة الشمالية، في مقابل نزع السلاح النووي". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:02+0000
2022-08-15T10:02+0000
2022-08-15T10:02+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وأوضح النائب الأول لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو، اليوم الاثنين، أن هدف سياسة إدارة الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، المتعلقة بكوريا الشمالية، هو تحقيق نزع السلاح النووي وبناء السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.وتشمل الخطة الجريئة أيضا إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.كان الرئيس يون سيوك-يول عرض في وقت سابق من اليوم أثناء خطابه بمناسبة يوم التحرير، المساعدات الاقتصادية بشكل أساسي متعهدا بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت بيونغ يانغ خطوات نحو نزع السلاح النووي.وأضاف أنه سيتم توسيع التعاون على مراحل حيث سيتم تنفيذ مشاريع فعالة ومحددة في 3 مجالات، هي البنية التحتية وتحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/واشنطن-لدينا-معلومات-بأن-كوريا-الشمالية-تستعد-لإجراء-تجارب-نووية-جديدة-1066317156.html
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العالم, كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية تعرض "خطة جريئة" ومغرية لجارتها الشمالية مقابل نزع السلاح النووي
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أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، عن إعداد "خطة جريئة للتعاون السياسي والعسكري مع الجارة الشمالية، في مقابل نزع السلاح النووي".
وأوضح النائب الأول لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو، اليوم الاثنين، أن هدف سياسة إدارة الرئيس المنتخب يون سيوك-يول، المتعلقة بكوريا الشمالية، هو تحقيق نزع السلاح النووي وبناء السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.
وتشمل الخطة الجريئة أيضا إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية
.
كان الرئيس يون سيوك-يول عرض في وقت سابق من اليوم أثناء خطابه بمناسبة يوم التحرير، المساعدات الاقتصادية بشكل أساسي متعهدا بتحسين اقتصاد كوريا الشمالية إذا اتخذت بيونغ يانغ خطوات نحو نزع السلاح النووي.
وقال النائب الأول لمستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق شامل بين الكوريتين لنزع السلاح النووي، سيتم تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية المشتركة وتشغيلها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين بشكل جدي مقابل خطوات نزع السلاح النووي على مراحل مثل التجميد والإبلاغ والتفتيش والتفكيك.
وأضاف أنه سيتم توسيع التعاون على مراحل حيث سيتم تنفيذ مشاريع فعالة ومحددة في 3 مجالات، هي البنية التحتية وتحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية.