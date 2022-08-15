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https://sputnikarabic.ae/20220815/لوكاشينكو-يوجه-رسالة-تعزية-إلى-السيسي-والشعب-المصري-بضحايا-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066443567.html
لوكاشينكو يوجه رسالة تعزية إلى السيسي والشعب المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
لوكاشينكو يوجه رسالة تعزية إلى السيسي والشعب المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
أرسل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق المأساوية في كنيسة "أبو سيفين". 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T14:43+0000
2022-08-15T14:43+0000
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وجاء في رسالة التعزية: "لقد تلقت بيلاروسيا ببالغ الأسى أنباء عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم ما يقرب من نصفهمش من الأطفال، نتيجة حريق في كنيسة أبو سيفين القبطية الأرثوذكسية في القاهرة".وبالنيابة عن المواطنين البيلاروسيين، أعرب لوكاشينكو، عن خالص التعازي موجها كلمات الدعم إلى الرئيس المصري، وكذلك إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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لوكاشينكو يوجه رسالة تعزية إلى السيسي والشعب المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

14:43 GMT 15.08.2022
© Sputnik . БелТА / الذهاب إلى بنك الصورتنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020
تنصيب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ميسنك، بيلاروسيا 23 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . БелТА
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أرسل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادثة الحريق المأساوية في كنيسة "أبو سيفين".
وجاء في رسالة التعزية: "لقد تلقت بيلاروسيا ببالغ الأسى أنباء عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم ما يقرب من نصفهمش من الأطفال، نتيجة حريق في كنيسة أبو سيفين القبطية الأرثوذكسية في القاهرة".
وبالنيابة عن المواطنين البيلاروسيين، أعرب لوكاشينكو، عن خالص التعازي موجها كلمات الدعم إلى الرئيس المصري، وكذلك إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
14:41 GMT
وشهدت مصر، صباح أمس الأحد، حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق هائل داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم. وأكد أنه وجه أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية كافة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم أوجه الرعاية الصحية كافة للمصابين.
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