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https://sputnikarabic.ae/20220815/مودي-يتعهد-بتحويل-الهند-لدولة-متقدمة-خلال-25-عاما-1066422929.html
مودي يتعهد بتحويل الهند لدولة متقدمة خلال 25 عاما
مودي يتعهد بتحويل الهند لدولة متقدمة خلال 25 عاما
تعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بانتشال ملايين المواطنين من الفقر وتحويل الهند إلى دولة متقدمة خلال الربع قرن المقبل. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T10:16+0000
2022-08-15T10:16+0000
أخبار الهند اليوم
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جاء هذا خلال احتفاله في نيودلهي بمناسبة مرور 75 عاما على الاستقلال من الحكم البريطاني، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".قال مودي الذي كان تحدث من قلعة ريد فورت التي تعود للقرن السابع عشر إن العالم يتطلع إلى دور الهند في حل القضايا العالمية.وأشار مودي إلى أن رحلة بلاده خلال الـ 75 عاما الماضية شهدت عمليات صعود وهبوط بينما كانت الهند تخوض معارك ضد كافة الصعاب متحلية بالمرونة والإصرار.وطلب رئيس الوزراء الهندي من الناس إزالة أي أثر للعقلية الاستعمارية.وذكر أن بلاده سوف توجه بقيم الاعتماد على النفس وروح الشراكة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتكنولوجيا وإنشاء الصناعات وتحقيق أمن الغذاء والطاقة.وأشار إلى أن ملايين الدولارات تدفقت إلى البلاد مؤخرا لتحويلها إلى مركز للتصنيع.
https://sputnikarabic.ae/20220811/بعد-22-عاما-هندي-ينتصر-في-معركة-قضية-من-أجل-ربع-دولار--1066315005.html
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أخبار الهند اليوم
أخبار الهند اليوم

مودي يتعهد بتحويل الهند لدولة متقدمة خلال 25 عاما

10:16 GMT 15.08.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
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تعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بانتشال ملايين المواطنين من الفقر وتحويل الهند إلى دولة متقدمة خلال الربع قرن المقبل.
جاء هذا خلال احتفاله في نيودلهي بمناسبة مرور 75 عاما على الاستقلال من الحكم البريطاني، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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قال مودي الذي كان تحدث من قلعة ريد فورت التي تعود للقرن السابع عشر إن العالم يتطلع إلى دور الهند في حل القضايا العالمية.
وأشار مودي إلى أن رحلة بلاده خلال الـ 75 عاما الماضية شهدت عمليات صعود وهبوط بينما كانت الهند تخوض معارك ضد كافة الصعاب متحلية بالمرونة والإصرار.
وطلب رئيس الوزراء الهندي من الناس إزالة أي أثر للعقلية الاستعمارية.
وذكر أن بلاده سوف توجه بقيم الاعتماد على النفس وروح الشراكة الدولية لتحقيق التميز في العلوم والتكنولوجيا وإنشاء الصناعات وتحقيق أمن الغذاء والطاقة.
وأشار إلى أن ملايين الدولارات تدفقت إلى البلاد مؤخرا لتحويلها إلى مركز للتصنيع.
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