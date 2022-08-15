https://arabic.sputniknews.com/20220815/وصول-وفد-الأركان-العامة-للقوات-المسلحة-الإيرانية-للمشاركة-في-مؤتمر-موسكو-للأمن-الدولي-1066413266.html
وصول وفد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وصول وفد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا، اليوم الاثنين، أن وفداً من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وصل إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن. 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T06:26+0000
2022-08-15T06:26+0000
2022-08-15T06:26+0000
روسيا
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وقالت السفارة في بيان: "يقوم وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، العميد عبد الله، بزيارة إلى موسكو للمشاركة في أعمال مؤتمر موسكو للأمن الدولي".وأضاف البيان: "وكان في استقبال الوفد يوم أمس، لدى وصوله موسكو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية السيد كاظم جلالي".وسيبدأ مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في 16 أغسطس/آب. ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وصول وفد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للمشاركة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
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أعلنت السفارة الإيرانية لدى روسيا، اليوم الاثنين، أن وفداً من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وصل إلى موسكو للمشاركة في المؤتمر الدولي للأمن.
وقالت السفارة في بيان: "يقوم وفد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، العميد عبد الله، بزيارة إلى موسكو للمشاركة في أعمال مؤتمر موسكو للأمن الدولي".
وأضاف البيان: "وكان في استقبال الوفد يوم أمس، لدى وصوله موسكو، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا الاتحادية السيد كاظم جلالي".
وسيبدأ
مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في 16 أغسطس/آب. ويعقد المنتدى منذ عام 2012.