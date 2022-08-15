عربي
https://sputnikarabic.ae/20220815/وكالة-بوتين-يهنئ-كيم-جونغ-أون-بمناسبة-عيد-تحرير-كوريا-الشمالية-1066411148.html
وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية
وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الرئيس الروسي أرسل لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة تهنئة بمناسبة عيد تحرير كوريا، أعرب فيها عن ثقته... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T03:04+0000
2022-08-15T03:04+0000
فلاديمير بوتين
كيم جون أون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104070/76/1040707664_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0bef52e3f1e3b3a5a82142601aef1967.jpg
سيؤول – سبوتنيك. وبحسب بيان الوكالة، أشار بوتين إلى أن روسيا وكوريا الشمالية "تحييان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين حاربوا معاً لتحرير كوريا".وتمنى بوتين لكيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح، وتمنى للشعب الكوري الشمالي السعادة والازدهار.وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي.وأضافت أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين يزداد قوة في رحلة الرفض القاطع للاستبداد والتعسف وأعمال الهيمنة لأمريكا والقوات التابعة لها".
https://sputnikarabic.ae/20220719/كوريا-الشمالية-تصف-علاقاتها-مع-روسيا-بأنها-وصلت-إلى-مستوى-استراتيجي-جديد-1065296792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104070/76/1040707664_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b77565f0da20b26c34744c524b959973.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, كيم جون أون
فلاديمير بوتين, كيم جون أون

وكالة: بوتين يهنئ كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا الشمالية

03:04 GMT 15.08.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (25 أبريل/نيسان 2019)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (25 أبريل/نيسان 2019) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الرئيس الروسي أرسل لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة تهنئة بمناسبة عيد تحرير كوريا، أعرب فيها عن ثقته بتعزيز العلاقات بين البلدين.
سيؤول – سبوتنيك. وبحسب بيان الوكالة، أشار بوتين إلى أن روسيا وكوريا الشمالية "تحييان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين حاربوا معاً لتحرير كوريا".
وتمنى بوتين لكيم جونغ أون صحة جيدة والنجاح، وتمنى للشعب الكوري الشمالي السعادة والازدهار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
كوريا الشمالية تصف علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"
19 يوليو, 15:56 GMT
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، وصفت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي جديد"، وذلك في احتفالها بمرور 22 عاما على إعلانهما المشترك بشأن تعاونهما الثنائي.
وأضافت أن "التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين يزداد قوة في رحلة الرفض القاطع للاستبداد والتعسف وأعمال الهيمنة لأمريكا والقوات التابعة لها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала