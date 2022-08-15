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https://sputnikarabic.ae/20220815/-رئيس-مؤتمر-حظر-الانتشار-معاهدة-ستارت-بخطر-بسبب-العلاقات-المتأزمة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1066412561.html
رئيس مؤتمر "حظر الانتشار": معاهدة "ستارت" بخطر بسبب العلاقات المتأزمة بين روسيا والولايات المتحدة
رئيس مؤتمر "حظر الانتشار": معاهدة "ستارت" بخطر بسبب العلاقات المتأزمة بين روسيا والولايات المتحدة
أعلن رئيس المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، غوستافو زلاوفينين، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة قد تُصبحان دون معاهدة للحد من... 15.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-15T05:24+0000
2022-08-15T05:46+0000
روسيا
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قال زلاوفينين لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول حجم الخطر إذا تُرك العالم دون معاهدة "ستارت" في عام 2026، أو دون معاهدة جديدة لتحل محلها: "إذا استمر الوضع الذي نعيشه اليوم الذي لا توجد فيه اتصالات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن فنعم قد نواجه مثل هذا الوضع"، معرباً عن أماله بألا يحدث هذا.وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في فبراير/ شباط 2021 بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت ـ 3" المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات.أبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.وتُعدّ معاهدة "ستارت - 3" امتدادا لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت ـ 1" الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عام 1991 في موسكو.يذكر أن مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن قد تم تجميدها بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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روسيا

رئيس مؤتمر "حظر الانتشار": معاهدة "ستارت" بخطر بسبب العلاقات المتأزمة بين روسيا والولايات المتحدة

05:24 GMT 15.08.2022 (تم التحديث: 05:46 GMT 15.08.2022)
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOVروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
© AFP 2022 / MLADEN ANTONOV
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أعلن رئيس المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، غوستافو زلاوفينين، اليوم الاثنين، أن روسيا والولايات المتحدة قد تُصبحان دون معاهدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في عام 2026 إذا استمر الوضع الحالي المفتقر إلى الاتصالات على أعلى مستوى.
قال زلاوفينين لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول حجم الخطر إذا تُرك العالم دون معاهدة "ستارت" في عام 2026، أو دون معاهدة جديدة لتحل محلها: "إذا استمر الوضع الذي نعيشه اليوم الذي لا توجد فيه اتصالات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن فنعم قد نواجه مثل هذا الوضع"، معرباً عن أماله بألا يحدث هذا.
وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في فبراير/ شباط 2021 بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت ـ 3" المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات.
أبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
وتُعدّ معاهدة "ستارت - 3" امتدادا لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت ـ 1" الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عام 1991 في موسكو.
يذكر أن مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن قد تم تجميدها بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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