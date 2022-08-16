https://sputnikarabic.ae/20220816/أشرف-زكي-يوضح-الحالة-الصحية-للفنان-هشام-سليم-1066494674.html
أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنان هشام سليم
أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنان هشام سليم
كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، اليوم الثلاثاء، عن تواصله مع الفنان هشام سليم، مؤكدا استقرار حالته الصحية في الوقت الراهن، ونافيا "كل ما نشر عن تدهور... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T18:35+0000
2022-08-16T18:35+0000
2022-08-16T18:35+0000
منوعات
مجتمع
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وردا على انتشار أنباء حول وفاة سليم، أكد زكي في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" عدم صدق هذه الأخبار، قائلا إن كل ما تردد أخيرا حول وفاة الفنان هشام سليم مجرد شائعة.توارى الفنان هشام سليم لفترة طويلة، وذلك بعد شهرين من انتشار أخبار عن إصابته بالسرطان، ووسط تكتم شديد من النجم البالغ من العمر 64 عاما على أخبار حالته الصحية.وذكرت وسائل إعلامية مصرية آنذاك، نقلا عن هشام سليم نفسه، قوله إنه بخير ولم يصب بالسرطان، وإن الخبر المتداول حول إصابته غير صحيح، مضيفا: "أحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم".وظهر سليم بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية قال فيها قبل شهرين: "أنا الحمد الله كويس وكله تمام ومتهيألي (أعتقد أن) السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام".
https://sputnikarabic.ae/20201206/طالما-البطاقة-مكتوب-فيها-انثى-أعمل-اللي-أنا-عايزه-نجل-هشام-سليم-يخرج-عن-صمته-1047417268.html
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منوعات, مجتمع
أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنان هشام سليم
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، اليوم الثلاثاء، عن تواصله مع الفنان هشام سليم، مؤكدا استقرار حالته الصحية في الوقت الراهن، ونافيا "كل ما نشر عن تدهور وضعه الصحي".
وردا على انتشار أنباء حول وفاة سليم، أكد زكي في تصريحات لصحيفة
"اليوم السابع" عدم صدق هذه الأخبار، قائلا إن كل ما تردد أخيرا حول وفاة الفنان هشام سليم مجرد شائعة.
توارى الفنان هشام سليم لفترة طويلة، وذلك بعد شهرين من انتشار أخبار عن إصابته بالسرطان
، ووسط تكتم شديد من النجم البالغ من العمر 64 عاما على أخبار حالته الصحية.
وذكرت وسائل إعلامية مصرية آنذاك، نقلا عن هشام سليم نفسه، قوله إنه بخير ولم يصب بالسرطان، وإن الخبر المتداول حول إصابته غير صحيح، مضيفا: "أحب أقول للمواقع اللي بتنزل الأخبار دي ربنا يكرمهم".
وظهر سليم بعد ذلك في مقابلة تلفزيونية قال فيها قبل شهرين: "أنا الحمد الله كويس وكله تمام ومتهيألي (أعتقد أن) السرطان أحسن من كوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام".