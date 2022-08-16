عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/إصابة-زوجة-بايدن-بكورونا-1066481275.html
إصابة زوجة بايدن بكورونا
إصابة زوجة بايدن بكورونا
أعلن البيت الأبيض، اليوم، الثلاثاء، إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من "أعراض خفيفة". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T13:56+0000
2022-08-16T13:56+0000
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1066480902_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_5c7f8b000d7da489b183dd81cbc324d7.jpg
وذكر بيان صادر عن إليزابيث ألكساندر، مديرة مكتب الاتصالات لجيل بايدن، أن الأخيرة كانت تقضي إجازتها مع زوجها جو بايدن في ساوث كارولينا، عندما بدأت تعاني من الأعراض أمس الاثنين. وتابع البيان أنه تم وصف عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات لجيل بايدن (71 عاما)، وسيتم عزلها في منزل العطلات لمدة 5 أيام على الأقل. في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لـ(كوفيد-19) جاء "سلبيا" صباح اليوم الثلاثاء، لكنه سيرتدي قناعا طبيا في الداخل لمدة 10 أيام، تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وكان بايدن تعافى من حالة ارتداد للفيروس في 7 أغسطس/ آب الجاري.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1066480902_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9cae18dd5e620d2af5c7936437e467a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

إصابة زوجة بايدن بكورونا

13:56 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANجيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض، اليوم، الثلاثاء، إصابة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من "أعراض خفيفة".
وذكر بيان صادر عن إليزابيث ألكساندر، مديرة مكتب الاتصالات لجيل بايدن، أن الأخيرة كانت تقضي إجازتها مع زوجها جو بايدن في ساوث كارولينا، عندما بدأت تعاني من الأعراض أمس الاثنين.
وتابع البيان أنه تم وصف عقار "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات لجيل بايدن (71 عاما)، وسيتم عزلها في منزل العطلات لمدة 5 أيام على الأقل.
في سياق متصل، قال البيت الأبيض إن اختبار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لـ(كوفيد-19) جاء "سلبيا" صباح اليوم الثلاثاء، لكنه سيرتدي قناعا طبيا في الداخل لمدة 10 أيام، تماشيا مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكان بايدن تعافى من حالة ارتداد للفيروس في 7 أغسطس/ آب الجاري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала