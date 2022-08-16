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إعلام: رئيس وزراء اليابان يزور الكويت وقطر والإمارات خلال الشهر الجاري
إعلام: رئيس وزراء اليابان يزور الكويت وقطر والإمارات خلال الشهر الجاري
أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم القيام بجولة في الشرق الأوسط قريبا، يزور خلالها الكويت وقطر والإمارات. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T19:52+0000
2022-08-16T19:56+0000
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وذكرت صحيفة "نيككي آسيا" اليابانية، أن كيشيدا سيناقش خلال هذه الزيارات كبح جماح أسعار النفط، وتحقيق الاستقرار في الأسواق الدولية بعد الاضطراب الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية.وأضافت أنه سيسعى أيضا إلى تأمين مصادر الغاز الطبيعي المسال مع زيادة قطر للإنتاج.وأشارت إلى أنه سيبحث بعض محاور مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية الذي سيعقد في تونس يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري، والذي من المقرر أن يحضره كيشيدا.وأوضحت الصحيفة أن كيشيدا يضع في اعتباره أيضا زيارة المملكة العربية السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها زعيم ياباني إلى الشرق الأوسط منذ يناير/ كانون الثاني 2020، عندما زار رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220719/اليابان-تطالب-السعودية-بزيادة-إنتاج-النفط-للحفاظ-على-استقرار-الأسعار-العالمية-1065264791.html
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العالم, العالم العربي, قطر, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
العالم, العالم العربي, قطر, الكويت, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية

إعلام: رئيس وزراء اليابان يزور الكويت وقطر والإمارات خلال الشهر الجاري

19:52 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 19:56 GMT 16.08.2022)
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا
 رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / YOSHIKAZU TSUNO
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أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يعتزم القيام بجولة في الشرق الأوسط قريبا، يزور خلالها الكويت وقطر والإمارات.
وذكرت صحيفة "نيككي آسيا" اليابانية، أن كيشيدا سيناقش خلال هذه الزيارات كبح جماح أسعار النفط، وتحقيق الاستقرار في الأسواق الدولية بعد الاضطراب الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
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وأضافت أنه سيسعى أيضا إلى تأمين مصادر الغاز الطبيعي المسال مع زيادة قطر للإنتاج.
وأشارت إلى أنه سيبحث بعض محاور مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية الذي سيعقد في تونس يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري، والذي من المقرر أن يحضره كيشيدا.
وأوضحت الصحيفة أن كيشيدا يضع في اعتباره أيضا زيارة المملكة العربية السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها زعيم ياباني إلى الشرق الأوسط منذ يناير/ كانون الثاني 2020، عندما زار رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي المنطقة.
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