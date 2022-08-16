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الداخلية المصرية توضح سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا

الداخلية المصرية توضح سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، بشأن الحريق الذي اندلع في كنيسة الأنبا بيشوي في محافظة المنيا بصعيد مصر. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T15:04+0000

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ووفقا لبيان الوزارة، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية من مسؤولي الكنيسة بتصاعد أدخنة وحريق في إحدى القاعات المغلقة بها.وأضاف البيان أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.وتابع: "تبين أن الحريق نشب بسقف القاعة (غير مستخدمة)".وكان مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه تمت السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.وقال المصدر إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.

https://sputnikarabic.ae/20220816/مسؤول-لـسبوتنيك-تم-السيطرة-على-حريق-كنيسة-المنيا-بصعيد-مصر-دون-وقوع-إصابات-1066482325.html

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