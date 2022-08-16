https://sputnikarabic.ae/20220816/مسؤول-لـسبوتنيك-تم-السيطرة-على-حريق-كنيسة-المنيا-بصعيد-مصر-دون-وقوع-إصابات-1066482325.html
مسؤول لـ"سبوتنيك": تمت السيطرة على حريق كنيسة المنيا في صعيد مصر دون وقوع إصابات
مسؤول لـ"سبوتنيك": تمت السيطرة على حريق كنيسة المنيا في صعيد مصر دون وقوع إصابات
أكد مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T14:20+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.وأوضح أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى الموقع على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.وفي السياق، قالت وزارة الداخلية في بيان منذ قليل أن الحريق نشب بسقف القاعة وهي (غير مستخدمة).وأكدت الوزراة أنه بسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة، أفادوا بأن الحريق نتج عن ماس كهربائي، لافتة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/بوتين-يرسل-برقية-تعزية-للرئيس-المصري-بضحايا-حريق-كنيسة-أبو-سيفين-1066420743.html
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مسؤول لـ"سبوتنيك": تمت السيطرة على حريق كنيسة المنيا في صعيد مصر دون وقوع إصابات
14:20 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 14:53 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أكد مصدر مسؤول في مكتب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي في الدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي دون وقوع إصابات.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك
"، إن محافظ المنيا تفقد موقع حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، وذلك للوقوف على تطورات الموقف ومتابعة كافة تداعيات الحادث.
كما اطمئن المحافظ على عدم وجود مصابين جراء الحريق، وعدم تأثر باقي طوابق الكنيسة بالحريق الذي شب في الطابق الأرضي.
وأكد المصدر أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف.
وأوضح أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى الموقع على الفور، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح.
وفي السياق، قالت وزارة الداخلية في بيان منذ قليل أن الحريق نشب بسقف القاعة وهي (غير مستخدمة).
وأكدت الوزراة أنه بسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة، أفادوا بأن الحريق نتج عن ماس كهربائي، لافتة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية.