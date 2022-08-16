https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مركز-قيادة-ومراقبة-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1066456921.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون
قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية في منطقة أندرييفكا في خيرسون، استهدفت مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الثالثة من... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T06:53+0000
2022-08-16T06:53+0000
2022-08-16T06:53+0000
أخبار أوكرانيا
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وأضاف البيان أنه تم تصفية أكثر من 20 مقاتلا متطرفا و30 آخرين تعرضوا للإصابات.وتابع البيان أنه ونتيجة للقصف المركز على مواقع لواء المشاة الآلي "72" في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تم تصفية أكثر من 50 قوميا متطرفا، بالإضافة إلى تدمير ست قطع من المعدات العسكرية.وبحسب البيان فإن القوات الجوية تواصل قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم استهداف 7 مواقع للقيادة من ضمنها اللواء الآلي الرابع عشر في منطقة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما وتم تدمير محطة رادار في منطقة باشتانكا في منطقة نيكولاييف، ومستودع ذخيرة في منطقة زايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومستودع الوقود في منطقة آندريفكا في منطقة خاركوف.وأضاف البيان أنه تم إسقاط 3 صواريح متجهة نحو نوفوغناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكامينكا ودوروشينكوف في منطقة خاركوف.وختم البيان: "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير، 267 طائرة، و148 طائرة هليكوبتر، و1743 طائرة دون طيار، و365 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و4328 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و799 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3307 مرابض مدفعية ميدانية وهاون وكذلك 4902 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير مركز قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون
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قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، إن القوات الجوية في منطقة أندرييفكا في خيرسون، استهدفت مركز القيادة والمراقبة للكتيبة الثالثة من اللواء الجوي 46، ونقطة الانتشار المؤقتة لهذا اللواء في منطقة مستوطنة لوزوفو، بأسلحة عالية الدقة.
وأضاف البيان أنه تم تصفية أكثر من 20 مقاتلا متطرفا و30 آخرين تعرضوا للإصابات.
وتابع البيان
أنه ونتيجة للقصف المركز على مواقع لواء المشاة الآلي "72" في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، فقد تم تصفية أكثر من 50 قوميا متطرفا، بالإضافة إلى تدمير ست قطع من المعدات العسكرية.
وقد اكتشف الجنود الروس بعد انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة أرتيوموفسك والتي كانت تتواجد فيها وحدات اللواء المدرع "72"، 50 لغما مضادا للدبابات من طراز "EMP F2" فرنسي الصنع، في انتهاك للنص الثاني من معاهدة جنيف، بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والأشراك الخداعية وغيرها.
وبحسب البيان فإن القوات الجوية تواصل قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم استهداف 7 مواقع للقيادة من ضمنها اللواء الآلي الرابع عشر في منطقة سوليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما وتم تدمير محطة رادار في منطقة باشتانكا في منطقة نيكولاييف، ومستودع ذخيرة في منطقة زايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية ومستودع الوقود في منطقة آندريفكا في منطقة خاركوف.
كما تم استهداف منظومتي صواريخ "غراد" في مناطق فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك وفيركنوبولي في منطقة خاركوف، كما ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي طائرتين دون طيار للجيش الأوكراني في منطقة توبوليفكا في جمهورية دونيتسك وتشاريفني في منطقة خيرسون.
وأضاف البيان أنه تم إسقاط 3 صواريح متجهة نحو نوفوغناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكامينكا ودوروشينكوف في منطقة خاركوف.
وختم البيان: "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير، 267 طائرة، و148 طائرة هليكوبتر، و1743 طائرة دون طيار، و365 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و4328 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و799 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و3307 مرابض مدفعية ميدانية وهاون وكذلك 4902 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".