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https://sputnikarabic.ae/20220816/الدفاع-الروسية-حريق-في-مخزن-ذخيرة-لوحدة-عسكرية-في-شبه-جزيرة-القرم-1066456225.html
الدفاع الروسية: حريق في مخزن ذخيرة لوحدة عسكرية في شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية: حريق في مخزن ذخيرة لوحدة عسكرية في شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقوع حريق في مخزن للذخيرة في منطقة مايسكويه في شبه جزيرة القرم، ولم يصب أحد بجروح خطيرة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T06:29+0000
2022-08-16T06:57+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في 16 أغسطس/ آب، حوالي الساعة 6.15 بتوقيت موسكو، في منطقة ميسكوي (مقاطعة دزهانكويسكي)، اندلع حريق في مخزن مؤقت للذخيرة في إحدى الوحدات العسكرية، ونتيجة للحريق انفجرت الذخيرة المخزنة، ولم يتم وقوع إصابات خطيرة وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق".هذا وقال نيكولاي كاربيتس، رئيس بلدية المنطقة، إن "انفجار الذخيرة وقع في مستودع بالقرب من قرية ميسكوي وتم إجلاء حوالي ألفي مواطن".وفي وقت سابق ذكر رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، على أنه غادر إلى منطقة ميسكوي، لمعاينة مكن الحادث.يذكر أنه في وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن وقوع حريق في محطة المحولات الفرعية في جانكوي في شبه الجزيرة.
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روسيا

الدفاع الروسية: حريق في مخزن ذخيرة لوحدة عسكرية في شبه جزيرة القرم

06:29 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 06:57 GMT 16.08.2022)
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقوع حريق في مخزن للذخيرة في منطقة مايسكويه في شبه جزيرة القرم، ولم يصب أحد بجروح خطيرة.
وجاء في بيان الوزارة: "في 16 أغسطس/ آب، حوالي الساعة 6.15 بتوقيت موسكو، في منطقة ميسكوي (مقاطعة دزهانكويسكي)، اندلع حريق في مخزن مؤقت للذخيرة في إحدى الوحدات العسكرية، ونتيجة للحريق انفجرت الذخيرة المخزنة، ولم يتم وقوع إصابات خطيرة وتعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق".
هذا وقال نيكولاي كاربيتس، رئيس بلدية المنطقة، إن "انفجار الذخيرة وقع في مستودع بالقرب من قرية ميسكوي وتم إجلاء حوالي ألفي مواطن".
وفي وقت سابق ذكر رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، على أنه غادر إلى منطقة ميسكوي، لمعاينة مكن الحادث.
يذكر أنه في وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن وقوع حريق في محطة المحولات الفرعية في جانكوي في شبه الجزيرة.
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