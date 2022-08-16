عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/الصين-تفرض-عقوبات-على-7-مسؤولين-تايوانيين-متعصبين-للاستقلال-1066456662.html
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين "متعصبين للاستقلال"
الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين "متعصبين للاستقلال"
أعلنت الصين فرض عقوبات على سبعة مسؤوليين تايوانيين من المتعصبين لـ "استقلال" الجزيرة، فيما ردت تايبيه بالقول إنها لا تقبل التهديدات. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T06:48+0000
2022-08-16T06:48+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104153/50/1041535030_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a13f52dad69ecd41e73c163c65b3f62.jpg
وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر، وهي رحلة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة لما تعتبره قوى مؤيدة لاستقلال تايوان.وفرضت الصين عقوبات على 6 نواب ومسؤوليين تايوانيين وقالت إنه تم إدراجهم في قائمة الانفصاليين المتعصبين لـ "استقلال تايوان"، وسيتم فرض إجراءات عقابية عليهم، على ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.وقال مكتب شؤون تايوان في الصين إن من بين الذين عوقبوا سفير تايوان الفعلي لدى الولايات المتحدة، هسياو بي-كيم، والأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني ويلينجتون كو، وسياسيون من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان.وقال متحدث باسم المكتب (تابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) إن من يخضعون للعقوبات لن يتمكنوا هم وأسرهم من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بها بالإتجار والربح في الصين.ونقلت "شينخوا" عن المتحدث قوله: "لبعض الوقت، بذل عدد قليل من العناصر الانفصالية المتشددة، من منطلق مصالحهم الخاصة، قصارى جهدهم للتواطؤ مع قوى خارجية في استفزازات تدعو إلى استقلال تايوان".وأضاف: "لقد تعمدوا التحريض على المواجهات عبر مضيق تايوان، وقوضوا بشكل متهور السلام والاستقرار في المنطقة".وتابع المتحدث أن أنشطة المسؤولين التايوانيين المشمولين بالعقوبات "أصبحت أكثر فظاعة خلال الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، ما كشف طبيعتهم العنيفة في السعي وراء "استقلال تايوان".واعتبر أن "الإجراءات الساعية إلى "استقلال تايوان" أكبر عقبة أمام إعادة توحيد الصين وتشكل خطرا جسيما على النهضة الوطنية".وقال المتحدث إن أسماء الانفصاليين المتشددين التي تم الإعلان عنها اليوم ليست سوى جزء من القائمة.في المقابل، قالت وزارة الخارجية التايوانية "لن نقبل التهديدات"، وذلك ردا على العقوبات الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20220815/الجيش-الصيني-يقول-إنه-يستعد-للحرب-ويجري-تدريبات-لردع-أمريكا-1066442745.html
الصين
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104153/50/1041535030_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ce2c2a15fd98290548566154fc3f8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان

الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين "متعصبين للاستقلال"

06:48 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Alexei Danichev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الصين فرض عقوبات على سبعة مسؤوليين تايوانيين من المتعصبين لـ "استقلال" الجزيرة، فيما ردت تايبيه بالقول إنها لا تقبل التهديدات.
وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر، وهي رحلة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة لما تعتبره قوى مؤيدة لاستقلال تايوان.
وفرضت الصين عقوبات على 6 نواب ومسؤوليين تايوانيين وقالت إنه تم إدراجهم في قائمة الانفصاليين المتعصبين لـ "استقلال تايوان"، وسيتم فرض إجراءات عقابية عليهم، على ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.
وقال مكتب شؤون تايوان في الصين إن من بين الذين عوقبوا سفير تايوان الفعلي لدى الولايات المتحدة، هسياو بي-كيم، والأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني ويلينجتون كو، وسياسيون من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان.
أفراد طاقم الجيش الصيني المشارك في سباق بياتلون الدبابات 2019 في حقل ألابينو، ضواحي موسكو، روسيا 30 يوليو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
الجيش الصيني يقول إنه "يستعد للحرب" ويجري تدريبات لردع أمريكا
أمس, 14:26 GMT
وقال متحدث باسم المكتب (تابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) إن من يخضعون للعقوبات لن يتمكنوا هم وأسرهم من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بها بالإتجار والربح في الصين.
ونقلت "شينخوا" عن المتحدث قوله: "لبعض الوقت، بذل عدد قليل من العناصر الانفصالية المتشددة، من منطلق مصالحهم الخاصة، قصارى جهدهم للتواطؤ مع قوى خارجية في استفزازات تدعو إلى استقلال تايوان".
وأضاف: "لقد تعمدوا التحريض على المواجهات عبر مضيق تايوان، وقوضوا بشكل متهور السلام والاستقرار في المنطقة".
وتابع المتحدث أن أنشطة المسؤولين التايوانيين المشمولين بالعقوبات "أصبحت أكثر فظاعة خلال الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، ما كشف طبيعتهم العنيفة في السعي وراء "استقلال تايوان".
واعتبر أن "الإجراءات الساعية إلى "استقلال تايوان" أكبر عقبة أمام إعادة توحيد الصين وتشكل خطرا جسيما على النهضة الوطنية".
وقال المتحدث إن أسماء الانفصاليين المتشددين التي تم الإعلان عنها اليوم ليست سوى جزء من القائمة.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية التايوانية "لن نقبل التهديدات"، وذلك ردا على العقوبات الصينية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала