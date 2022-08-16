https://sputnikarabic.ae/20220816/الصين-تفرض-عقوبات-على-7-مسؤولين-تايوانيين-متعصبين-للاستقلال-1066456662.html

الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين "متعصبين للاستقلال"

الصين تفرض عقوبات على 7 مسؤولين تايوانيين "متعصبين للاستقلال"

أعلنت الصين فرض عقوبات على سبعة مسؤوليين تايوانيين من المتعصبين لـ "استقلال" الجزيرة، فيما ردت تايبيه بالقول إنها لا تقبل التهديدات. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T06:48+0000

2022-08-16T06:48+0000

2022-08-16T06:48+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

أخبار تايوان

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وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الشهر، وهي رحلة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة لما تعتبره قوى مؤيدة لاستقلال تايوان.وفرضت الصين عقوبات على 6 نواب ومسؤوليين تايوانيين وقالت إنه تم إدراجهم في قائمة الانفصاليين المتعصبين لـ "استقلال تايوان"، وسيتم فرض إجراءات عقابية عليهم، على ما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية.وقال مكتب شؤون تايوان في الصين إن من بين الذين عوقبوا سفير تايوان الفعلي لدى الولايات المتحدة، هسياو بي-كيم، والأمين العام لمجلس الأمن القومي التايواني ويلينجتون كو، وسياسيون من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان.وقال متحدث باسم المكتب (تابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني) إن من يخضعون للعقوبات لن يتمكنوا هم وأسرهم من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بها بالإتجار والربح في الصين.ونقلت "شينخوا" عن المتحدث قوله: "لبعض الوقت، بذل عدد قليل من العناصر الانفصالية المتشددة، من منطلق مصالحهم الخاصة، قصارى جهدهم للتواطؤ مع قوى خارجية في استفزازات تدعو إلى استقلال تايوان".وأضاف: "لقد تعمدوا التحريض على المواجهات عبر مضيق تايوان، وقوضوا بشكل متهور السلام والاستقرار في المنطقة".وتابع المتحدث أن أنشطة المسؤولين التايوانيين المشمولين بالعقوبات "أصبحت أكثر فظاعة خلال الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، ما كشف طبيعتهم العنيفة في السعي وراء "استقلال تايوان".واعتبر أن "الإجراءات الساعية إلى "استقلال تايوان" أكبر عقبة أمام إعادة توحيد الصين وتشكل خطرا جسيما على النهضة الوطنية".وقال المتحدث إن أسماء الانفصاليين المتشددين التي تم الإعلان عنها اليوم ليست سوى جزء من القائمة.في المقابل، قالت وزارة الخارجية التايوانية "لن نقبل التهديدات"، وذلك ردا على العقوبات الصينية.

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان