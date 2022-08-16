https://sputnikarabic.ae/20220816/بولندا-فرنسا-وألمانيا-تديران-الاتحاد-الأوروبي-بطريقة-الأوليغارشية-1066494406.html
بولندا: فرنسا وألمانيا تديران الاتحاد الأوروبي بطريقة "الأوليغارشية"
بولندا: فرنسا وألمانيا تديران الاتحاد الأوروبي بطريقة "الأوليغارشية"
اتهمت بولندا، اليوم الثلاثاء، فرنسا وألمانيا بإدارة الاتحاد الأوروبي على طريقة حكم الأقلية " الأوليغارشية". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T18:10+0000
2022-08-16T18:10+0000
2022-08-16T18:10+0000
بولندا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
جاء هذا في مقال لوزير الخارجية البولندي ماتيوز مورافيكي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.قال الوزير البولندي: "على الورق، كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متساوون. لكن الواقع السياسي يظهر أن ثقل الأصوات الألمانية والفرنسية، هو المهيمن".وأضاف: "نحن نتعامل مع ديمقراطية رسمية لكن في الواقع توجد أوليغارشية حيث يستحوذ على السلطة من هم أكثر قوة"، بحسب "فرانس برس".
https://sputnikarabic.ae/20220805/بولندا-تتوقع-زيادة-أسعار-الغاز-ثلاثة-أضعاف-1066026084.html
بولندا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار ألمانيا
بولندا: فرنسا وألمانيا تديران الاتحاد الأوروبي بطريقة "الأوليغارشية"
تابعنا عبر
اتهمت بولندا، اليوم الثلاثاء، فرنسا وألمانيا بإدارة الاتحاد الأوروبي على طريقة حكم الأقلية " الأوليغارشية".
جاء هذا في مقال لوزير الخارجية البولندي ماتيوز مورافيكي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.
قال الوزير البولندي: "على الورق، كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متساوون. لكن الواقع السياسي يظهر أن ثقل الأصوات الألمانية والفرنسية
، هو المهيمن".
وأضاف: "نحن نتعامل مع ديمقراطية رسمية لكن في الواقع توجد أوليغارشية حيث يستحوذ على السلطة من هم أكثر قوة"، بحسب "فرانس برس".