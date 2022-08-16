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https://sputnikarabic.ae/20220816/بولندا-فرنسا-وألمانيا-تديران-الاتحاد-الأوروبي-بطريقة-الأوليغارشية-1066494406.html
بولندا: فرنسا وألمانيا تديران الاتحاد الأوروبي بطريقة "الأوليغارشية"
بولندا: فرنسا وألمانيا تديران الاتحاد الأوروبي بطريقة "الأوليغارشية"
اتهمت بولندا، اليوم الثلاثاء، فرنسا وألمانيا بإدارة الاتحاد الأوروبي على طريقة حكم الأقلية " الأوليغارشية". 16.08.2022, سبوتنيك عربي
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بولندا
أخبار ألمانيا
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جاء هذا في مقال لوزير الخارجية البولندي ماتيوز مورافيكي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.قال الوزير البولندي: "على الورق، كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متساوون. لكن الواقع السياسي يظهر أن ثقل الأصوات الألمانية والفرنسية، هو المهيمن".وأضاف: "نحن نتعامل مع ديمقراطية رسمية لكن في الواقع توجد أوليغارشية حيث يستحوذ على السلطة من هم أكثر قوة"، بحسب "فرانس برس".
https://sputnikarabic.ae/20220805/بولندا-تتوقع-زيادة-أسعار-الغاز-ثلاثة-أضعاف-1066026084.html
بولندا
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بولندا, أخبار ألمانيا
بولندا, أخبار ألمانيا

بولندا: فرنسا وألمانيا تديران الاتحاد الأوروبي بطريقة "الأوليغارشية"

18:10 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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اتهمت بولندا، اليوم الثلاثاء، فرنسا وألمانيا بإدارة الاتحاد الأوروبي على طريقة حكم الأقلية " الأوليغارشية".
جاء هذا في مقال لوزير الخارجية البولندي ماتيوز مورافيكي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية.
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قال الوزير البولندي: "على الورق، كل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متساوون. لكن الواقع السياسي يظهر أن ثقل الأصوات الألمانية والفرنسية، هو المهيمن".
وأضاف: "نحن نتعامل مع ديمقراطية رسمية لكن في الواقع توجد أوليغارشية حيث يستحوذ على السلطة من هم أكثر قوة"، بحسب "فرانس برس".
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