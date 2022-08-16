https://sputnikarabic.ae/20220816/تركيا-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-يتم-دون-مشاكل-1066483770.html
تركيا: تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يتم دون مشاكل
تركيا: تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يتم دون مشاكل
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق بدون مشاكل. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T14:37+0000
2022-08-16T14:37+0000
2022-08-16T14:37+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر شاووش أوغلو أن كافة الأطراف تبذل جهودها في "مركز إسطنبول" لمواصلة هذه المرحلة وعدم توقف شحن الحبوب الأوكرانية.وأوضح أنه أبلغ نظيره اللاتفي عن سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب.ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220518/مصدر-أوكرانيا-تصدر-القمح-إلى-أوروبا-رغم-خطر-نقص-الحبوب-لديها-1062373460.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تركيا: تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يتم دون مشاكل
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن اتفاقية تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا، تطبق بدون مشاكل.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي إدغارس رينكفيكس، اليوم الثلاثاء بأنقرة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وذكر شاووش أوغلو أن كافة الأطراف تبذل جهودها في "مركز إسطنبول" لمواصلة هذه المرحلة وعدم توقف شحن الحبوب الأوكرانية.
وأوضح أنه أبلغ نظيره اللاتفي عن سير عمل اتفاقية تصدير الحبوب.
ووقعت روسيا في 22 يوليو/تموز "اتفاقية الغذاء" بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
مع الأمم المتحدة وتركيا في مدينة إسطنبول.
ونصت الاتفاقية على إجراء تفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ، وسيتم تنفيذ ذلك تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك من قبل ثلاث دول (روسيا وأوكرانيا وتركيا) والأمم المتحدة، وسيتم إنشاء مجموعات تفتيش، حيث سيتم تفتيش السفن للتأكد من عدم وصول أسلحة إلى أوكرانيا.